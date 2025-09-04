Accidente
Se sale de la vía una grúa que remolcaba un tractor en Sagrajas (Badajoz) y provoca un incendio
El conductor perdió el control del vehículo por causas que aún se desconocen
Un accidente de tráfico ha provocado un incendio en Sagrajas.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 12.30 horas. Una grúa que remolcaba un tractor se ha salido de la vía en el kilómetro 12 de la EX 209, en las inmediaciones de de Sagrajas. El conductor perdió el control del vehículo por causas que aún se desconocen. Esto ha provocado un incendio de 500 metros de pasto.
La vía ha tenido que ser cortada al tráfico durante casi media hora.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los bomberos y la Guardia Civil. El conductor ha salido ileso, si bien el tractor y la grúa presentan importantes daños materiales.
A esta hora, el tráfico ya discurre con normalidad en este punto kilométrico.
