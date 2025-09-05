Alumna del programa Antares de Badajoz: "Mi sueño es convertirme en mecánica de la Fórmula 1"

Un grupo de 18 jóvenes de entre 16 y 18 años, ha participado este viernes, en el centro social de Suerte de Saavedra, en la clausura del programa Antares. Una iniciativa de orientación laboral impulsada por la Junta de Extremadura y que ha ofrecido un espacio «dinámico y participativo» donde los alumnos han podido desarrollar habilidades clave para su inserción en el mercado laboral, «como la autoestima, la motivación, la comunicación o la creatividad», según ha subrayado la secretaria general de Empleo, María José Nevado, durante la clausura de esta primera promoción que ha finalizado hoy un proceso iniciado el pasado mes de diciembre.

«Se trata de un colectivo especialmente vulnerable, son jóvenes en edad de trabajar pero todavía no saben muy bien lo que quieren, por eso es importantísimo prestarles ayuda», ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que este tipo de programas permiten que el trabajo desarrollado en las instituciones se convierta en una realidad palpable: "ponerles cara a los participantes es una enorme satisfacción, porque vemos que las cosas que se cerramos en nuestros despachos cobran sentido".

Metodología

La metodología aplicada ha sido eminentemente práctica, favoreciendo la interacción con diferentes colectivos, actividades fuera del aula y un acompañamiento continuo que parte de los intereses y motivaciones personales de cada joven.

Durante las clases, los alumnos han podido resolver todo tipo de dudas y han recibido consejos prácticos de orientación laboral, reforzando así el carácter cercano y motivador del Programa Antares.

Protagonistas

Alejandra Paola Sáenz, de 18 años, es una de las alumnas participantes en el programa. Actualmente, estudia un grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes en el instituto Castelar de Badajoz y reconoce que, la formación que ha recibido las últimas semanas, le ha permitido ganar confianza y motivación en su búsqueda de empleo. «Ahora me planteo algo más de lo que yo pensaba porque tengo una clase de competencias y habilidades que desconocía y eso me impulsa con optimismo a buscar trabajo», ha explicado, al mismo tiempo que ha agradecido haber recibido esta ayuda para tener más claro hacia dónde dirigir su carrera. «Mi máxima aspiración es estudiar Ingeniería Mecánica y llegar a trabajar como mecánica de la Fórmula 1. Ese es mi sueño», ha asegurado.

Por otro lado, Alejandra ha expresado que la formación le ha permitido conocerse a sí misma y ampliar su círculo de contactos. La actividad, ha destacado, ha sido "gratificante" y ha animado a otros jóvenes a sumarse. "Te diviertes, conoces a más gente de tu edad y aprendes cosas de utilidad para el futuro", ha concluido.

La experiencia positiva de esta primera edición tendrá continuidad el próximo 10 de septiembre, fecha en la que dará comienzo una nueva convocatoria de Antares en la capital pacense. Esta abrirá sus puertas a más jóvenes que serán guiados en la adquisición de competencias y en la construcción de su itinerario hacia la empleabilidad.