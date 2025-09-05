Los comerciantes de Menacho piden la plataforma única para dos calles más del centro de Badajoz

«Tenemos que hacer atractivas las calles adyacentes de Menacho con hostelería», afirma rotundo Félix Retamar, presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho. Cree que si esto ocurre el comercio podría revitalizarse. Por ello, reclama al Ayuntamiento de Badajoz que sume nuevas zonas de plataforma única en su entorno. Concretamente, señalan las calles Bartolomé J. Gallardo y Ricardo Fernández de la Puente como las dos vías a transformar. La intención es que los locales de hostelería de ambas calles puedan verse beneficiados.

«Sería interesante que se convirtiera a cota cero, que duplique la acera donde están los establecimientos, ya que hay una serie de restaurantes y cafeterías a las que les vendría muy bien poder tener terraza», explica Retamar.

«Una prolongación del paseo de San Francisco»

En concreto, asegura que en esta vía más del 70% de los locales se dedican a la hostelería por lo la mayoría de ellos se verían beneficiados con esta medida. «Si la acera la ampliamos un metro más permitiría colocar mesas y veladores», asevera.

De esta manera, la calle Bartolomé J. Gallardo se convertiría en «una prolongación y conexión perfecta entre el paseo de San Francisco y la avenida de Huelva».

Además, señalan que de igual forma sería conveniente ampliar este modelo a la calle Ricardo Fernández de la Puente que también cuenta con varios locales de restauración y serviría como continuación de la plaza de Santo Domingo. Una zona que se ha revitalizado mucho con las tres cafeterías que se ubican en ella.

Imagen de la calle Ricardo Fernández de la Puente, una de las vías que los comerciantes de Menacho piden que se convierta en plataforma única. / Santi García

«Mix perfecto» entre tienda especializada y servicios

Este modelo de negocios que lleva años implantándose en este enclave «está funcionando muy bien». Y seguirá ampliándose la oferta en los próximos meses: «El local que está junto a la farmacia también será un restaurante», afirma el presidente de los comerciantes de Menacho.

Con la incorporación de una gran oferta de locales de hostelería se está creando un «mix perfecto» en esta conocida zona comercial: «Estamos haciendo una mezcla entre tiendas especializadas y establecimientos de servicios y restauración».

Concretamente, localiza los locales que ofrecen servicios en la calle Santo Domingo y en la calle Menacho las tiendas más especializadas. Esta última cree que debe seguir siendo destinada a tiendas tradicionales como hasta ahora: «Nunca va a poder ser destinada a la restauración porque no tiene el ancho necesario para poner los veladores», razona. Aunque no desestima que esto pudiera ocurrir en la avenida Juan Carlos I.

Petición al ayuntamiento

Desde el colectivo comercial aseguran que ya han reclamado al Ayuntamiento de Badajoz la conversión de Bartolomé J. Gallardo y Ricardo Fernández de la Puente en plataforma única en varias ocasiones. Félix Retamar asevera que de una de aquellas reuniones consiguieron que «se soterraran los contenedores de ambas calles por la imagen que se daba a los visitantes y usuarios».

El ayuntamiento no tiene proyectado, «por el momento», hacer ninguna actuación en estas dos calles adyacentes a Menacho.