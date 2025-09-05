El Cristo de las Misericordias desciende de su camarín, 12 años después, en el templo parroquial fontanés

El Santísimo Cristo de las Misericodias de Fuente del Maestre bajó de su camarín, 12 años después, el jueves 4 de septiembre, en una solemne y emotiva eucaristía celebrada en la imponente parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria.

Una hora antes de comenzar la celebración, el templo parroquial ya estaba lleno de feligreses y devotos del patrón fontanés, y más de 2.000 personas siguieron en directo la retransmisión a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Fuente del Maestre.

El tempo de Nuestra Señora de la Candelaria estaba a rebosar de fieles. / EL PERIÓDICO

La celebración estuvo presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los sacerdotes de la localidad, por varios presbíteros hijos del pueblo e invitados, y por los diáconos de la archidiócesis.

Además, también estuvieron presentes las autoridades civiles, una representación de la congregación de Marta y María, miembros del Instituto Secular ‘Hogar de Nazaret’, e investigadores e historiadores que no se quisieron perder un acontecimiento para la historia.

Bajada del camarín del Cristo de las Misericordias / EL PERIÓDICO

Con el canto del Miserere

Y una vez comenzó la solemne eucaristía, en el acto penitencial, llegó el momento de la Bajada del Santísimo Cristo de las Misericordias, la cual se llevó a cabo con el trabajo minucioso del equipo dedicado a este fin, y con el canto del Miserere, el salmo 50 del Rey David, cantado por el sacerdote local Teodoro A. López López y la Coral Gran Maestre, dirigida por María José Morgado, y con el acompañamiento del órgano que tocó José Manuel Pecero Morgado.

En ese momento, el Santísimo Cristo de las Misericordias ocupó el foco de atención de la celebración, y bajo los cantos, el silencio, la emoción, las lágrimas, y los rezos de cuantas personas estaban presentes, fue descendiendo por la escalada habilitada para la ocasión a lo largo del majestuoso retablo barroco.

Bajada del Cristo de las Misericordias. / EL PERIÓDICO

Agradecimientos

Esta bajada se ha realizado con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, y sobre este jubileo, el arzobispo José Rodríguez Carballo comentó, en su homilía, que “nuestra esperanza tiene un nombre, Jesucristo, que es la única esperanza que puede salvar nuestras vidas. Y aquí en Fuente del Maestre debemos celebrar al Cristo de las Misericordias como nuestra esperanza. Ahora que se ha inclinado hacia nosotros, que está cerca, descubramos en Él la ternura de Dios, y encontrémonos con su misericordia. Ese será el orgullo de esta celebración”.

Bajada del Cristo de las Misericordias. / EL PERIÓDICO

Con respecto al acto de la Bajada del Santísimo Cristo de las Misericordias, José Rodríguez agradeció “al párroco Javier la invitación para compartir la Fe de este pueblo de La Fuente en Cristo Jesús, este Cristo que nos habla de Misericordia y de Perdón, y gracias a todos los presentes por asistir en masa a esta celebración. Había oído hablar de vuestra devoción al Cristo, pero lo que estoy viendo, y lo que imagino que hay en la plaza, supera todo lo que me habían dicho. Gracias, queridos devotos por esta muestra de Fe que alienta nuestra Esperanza para nuestra vida”.

Bajada del Cristo de las Misericordias. / EL PERIÓDICO

Por su parte, el párroco de Fuente del Maestre, Javier Moreno, agradeció a “todos los que han hecho posible esta celebración, y a cuantas personas han estado presentes, gracias por haber venido y por participar en esta Eucaristía tan gozosa, y que nos va a ayudar, también con la novena que ahora comenzamos, a vivir la Fiesta del día 14 con la virtud de la Esperanza que para nosotros tiene un nombre: Cristo de las Misericordias. Que este tesoro lo sepamos transmitir a las generaciones futuras, y que siga siendo la viga que sostiene la vida de Fuente del Maestre”.

Este acontecimiento especial finalizó con una poesía dedicada al patrón fontanés recitada por Jesús Lozano Mateos, y con el Himno del Santísimo Cristo de las Misericordias que cantó todo el pueblo que ya espera con ilusión su próxima procesión.