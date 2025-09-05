El incendio de una vivienda obliga a evacuar un edificio de Badajoz

El incendio de una vivienda ha obligado a evacuar un edificio en la mañana de este viernes en Badajoz debido a la afectación por humo, aunque no ha provocado daños personales.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 9.15 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando del incendio declarado en una vivienda de la plaza Francisco Vera número 2 de la capital pacense.

Hasta el lugar se han desplazado varios dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como patrullas de Policía Nacional y Local.