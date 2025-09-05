La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño

El grupo Civitas ya cuenta con todos los permisos municipales para iniciar las obras de la residencia de mayores que ha proyectado en la urbanización Las Vaguadas de Badajoz. Según han confirmado fuentes de la empresa, toda la documentación está lista desde el pasado mes de julio y en estos momentos se está ultimando el contrato con la constructora.

La voluntad es que los trabajos comiencen este mismo otoño. La parcela en la que se levantará tiene 5.500 metros cuadrados y está muy próxima a las instalaciones del Casino. Civitas ha previsto una inversión de 9,5 millones, de los que 2,7 están subvencionados a través de los Incentivos Regionales del Ministerio de Hacienda.

Como ya adelantó este diario, la nueva residencia de mayores dispondrá de 108 plazas, destinadas tanto a personas autónomas como dependientes. Una parte se concertarán con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) -ya cuenta con homologación- y el resto, serán privadas.

El edificio que se ha diseñado tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Además, contará con zonas verdes y de ocio en el exterior. Se han previsto 62 habitaciones (las habrá individuales y dobles), todas ellas con baños adaptados, wifi, televisión y con un sistema de avisos de vanguardia a través de tablets.

Asimismo, se contará con los sistemas más modernos de sujeción para camas y sillas de ruedas, con el fin de evitar posibles caídas sin tener que recurrir al uso de amarres.

La previsión es que la puesta en marcha de esta nueva residencia, que llevará por nombre Vaguadas Centro de Mayores, suponga la creación de alrededor de 60 puestos de trabajo, entre médicos, enfermeros, auxiliares, fisioterapeuta, trabajador social, personal de limpieza y mantenimiento, entre otros.

La parcela sobre la que se levantará el edificio fue adquirida por el presidente de Civitas, Alejandro Ayala, hace más de una década. Anteriormente, este terreno fue propiedad de un grupo de empresarios que iniciaron las obras de lo que iba a ser un hotel-spa, pero finalmente el proyecto se paralizó (se habían construido los cimientos y tres sótanos). Aunque Civitas barajó distintos usos para este suelo, se optó por la residencia de mayores ante el déficit de plazas que hay en la ciudad.