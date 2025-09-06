El centro internacional de flamenco de Badajoz encara los últimos meses de obra

Falta mucho por hacer aún, pero la parte más complicada -los cimientos y la estructura- ya está terminada. El futuro Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega encara los últimos meses de obras con la previsión de abrir sus puertas en el verano de 2026.

Sus socios principales, los bailarores Jesús Ortega y Juan Carlos Guajardo, son optimistas con los plazos. Llegar hasta este punto no ha sido un camino de rosas. Han tenido que superar todo tipo de obstáculos, entre ellos, varios cambios en el proyecto, una pandemia y el ‘abandono’ de la primera empresa constructora. La inversión se ha ido hasta el millón de euros (inicialmente era de 850.000).

El centro internacional de flamenco está junto a la plaza Alta, entre las calles San Lorenzo y Moreno Zancudo (tendrá accesos por ambas). Esta última está a punto de librarse del andamio y los enormes bloques de hormigón -con las caras de la Veneno y Bambino-, con los que la fachada está apuntalada desde hace varios años. Iba a retirarse este mes, pero se ha decidido esperar a que pasen la Noche en Blanco y Al-Mossassa para no interrumpir esta zona de paso tan concurrida durante esos días.

Los albañiles trabajan en la fachada de la calle San Lorenzo. / Santi García

Este proyecto se empezó a gestar hace casi una década. Los promotores compraron varias viviendas en 2018, que derribaron para empezar desde cero, pero las obras no arrancaron hasta la primavera de 2023. «Ahora ya es cuestión de meses que esté acabado», aseguró ayer Jesús Ortega, que se muestra muy ilusionado con su apertura.

El edificio tiene mil metros cuadrados útiles, repartidos cuatro plantas. En la baja, se ubicará, un ‘tablao íntimo’, el único de Extremadura, con capacidad para 140 espectadores, que tendrá una programación mensual estable, además de la que se ofrezca a los visitantes a través de touroperadores. También habrá una tienda de souvenirs.

Homenaje a Paco Zambrano

La primera planta se dedicará a la docencia -se reforzará con becas de formación para alumnos extranejeros - y a las residencias artísticas. La segunda, al museo sobre Porrina, en una sala que llevará el nombre del flamencólogo Paco Zambrano, recientemente fallecido. Era quien más sabía de Porrina y quien cedió el material que se va exhibir. El ático, con unas vistas privilegiadas del Casco Antiguo, será un espacio multiusos, que podrá albergar exposiciones temporales, presentaciones u otras actividades.

La apertura del centro del Casco Antiguo conllevará el cierre del actual de la urbanización Guadiana. «Más de 200 personas transitarán por aquí de lunes a viernes», dice Ortega en referencia al movimiento que genera su escuela de baile. A ellas, se sumarán los espectadores del tablao y, sobre todo, los turistas que visitan Badajoz, que «ahora se van sin mucho que ver y hace en este rincón de la ciudad, siendo patrimonio nuestro flamenco y siendo el flamenco de interés cultural», destaca Ortega.

Patrocinio

Con el traslado, se ampliará la plantilla. Pasará de 3 a 5 personas al principio, pero la creación de empleo indirecto se estima que supere con creces esa cifra.

El diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, que visitó las obras junto a los promotores, anunció que la institución provincial patrocinará el museo dedicado a Porrina a través de una aportación económica anual y, además, incluirá en el Circuito Provincial de Flamenco a uno de los participantes del Concurso Internacional de Baile por Jaleos Extremeños, que organiza el centro para difundir el flamenco autóctono en el mundo.