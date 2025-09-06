Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz

La actividad es frenética en las calles del Casco Antiguo de Badajoz desde hace unos días para que todos los detalles de La Noche en Blanco estén a punto. El lunes más de una treintena de operarios comenzó a trabajar a fondo para tener listos todos los espacios que acogerán las actividades que componen la programación de este año.

En total son 170 propuestas culturales las que se han organizado para esta edición y que se reparten por 66 enclaves pacenses. Para que muchas de ellas puedan desarrollarse con normalidad necesitan algunas especificaciones técnicas y unas infraestructuras. Es el caso de la multitud de escenarios y carpas que se reparten por las principales plazas del centro histórico. Detrás de estas labores están los operarios municipales de Vías y Obras y la empresa de servicio Secodex.

Una semana de montaje

Su responsable, Héctor Tamayo, afirma que su trabajo comenzó hace más de un mes. «Montamos todas las infraestructuras, los escenarios, las carpas...», enumera. Ayer ultimaban los preparativos en la plaza López de Ayala que hoy se convierte en un escenario de poesía escénica y performances. Sus trabajadores y los de vías y obras transformaron el entorno con un escenario a ras de suelo y una gran moqueta.

Héctor Tamayo, responsable de Secodex, durante la instalación de un escenario en la plaza López de Ayala de Badajoz. / J. H.

Uno de los espacios en los que más esfuerzos emplean es en San Atón. Allí, además del escenario instalan una serie de carpas en las que se desarrollarán los diversos talleres infantiles.

Los operarios de Secodex están repartidos por las plazas del centro en las que se celebrarán actividades como son la de San Andrés, la Soledad, de España, San Atón o del paseo de San Francisco. En este último entorno se afanaban a primera hora de la mañana para transformarlo en un gran circo urbano. Además de acondicionar distintos espacios, han instalado un gran escenario con poca altura en el que se desarrollará uno de los espectáculos más esperados, gala internacional de circo 'Pasen y vean'.

El circo de San Francisco

Su promotor es Juan de Dios Santos y organiza desde los inicios de esta iniciativa este "evento único". Los artistas que demostrarán sus dotes artísticas y sus habilidades llegan desde medio mundo: "Habrá siete compañías. Quentin Signori, que consiguió la medalla de plata en el mundial de circo de 2023; vienen Los Shester's que realizan números de acrobacias aéreas y antipodismo (malabares con los pies)", relata. Además, los presentadores serán Kiki Ray y Amelia Cadwellader, dos payasos que conducirán los dos pases que se realizarán a las 22.00 y a las 00.15 horas.

Juan de Dios Santos junto a un trabajador instalan el escenario del paseo San Francisco de Badajoz. / J. H.

Uno de los momentos más complejos del montaje del escenario es cuando instalan la estructura sobre la que se realizan las acrobacias aéreas. Las tareas se han multiplicado a lo largo del día. Una vez listo el espacio escénico han recibido la visita de las diversas compañías para hacer pruebas técnicas y por la noche es momento de la prueba de iluminación de cada uno de los números.

Santos no es el único que trabaja en el montaje y coordinación de la gala, hay profesionales específicos que tienen que estar presentes como un técnico de seguridad en altura para que el mismo pueda ejecutarse. La naturaleza de los espectáculos requieren un plus de seguridad para evitar ningún incidente. "Tenemos que tener muy presente las dimensiones del escenario o la altura de las estructuras", asegura el promotor. Aunque para llegar al montaje de esta gala hay mucho trabajo detrás. Tanto es así que seis meses antes comienzan a trabajar en ella. Al ser artistas internacionales "hay que reservarlos con tiempo porque si no no tienen disponibilidad".

Esta es una de las actividades fijas en la programación de la Noche en Blanco. Uno de los motivos de su presencia cada año desde los inicios es por la gran aceptación del público: "En el momento en que se empieza el primer pase el paseo de San Francisco registra un lleno total. La gente, incluso, se sube a las farolas y los bancos", afirma Santos. Como explica, el público llega atraído porque son números para todos las edades, "espectaculares y difíciles de ver fuera de un festival mundial o al Circo del Sol".

El personal de Secodex comenzó a trabajar el lunes, aunque detrás de la planificación de todas las necesidades Tamayo lleva más de un mes. De ellos depende, en gran parte, que todo se desarrolle según lo previsto. Por ello, reciben "presiones de todos lados". Además de por parte del ayuntamiento, también procede de los organizadores de cada evento que tienen sus necesidades técnicas y de los artistas.

Actividades para todos los gustos

Pintores, poetas, malabaristas, cantantes, fotógrafos... Todo tipo de artistas se dan cita en la Noche en Blanco 2025 en un evento con muchas novedades. La inauguración este año será a cargo de un coro góspel. Su auditorio será la gran plaza de España y su escenario el Palacio Municipal. El grupo Enclave Góspel Extremadura es el encargado este año de dar el pistoletazo de salida a las 21.30 horas a cinco horas y media de cultura.

En esta misma plaza, los más pequeños podrán fotografiarse con un t-rex a través de la realidad aumentada. Además, se instalarán unas cabinas literarias para que quien quiera pueda vivir una "experiencia sensorial" encontrándose frente a frente con las voces de grandes poetas como Lorca, El Brujo, Gloria Fuertes o Pedro Casablanc.

Las actividades para disfrutar con todos los sentidos también llegan a los jardines de la Galera a través de una experiencia contemplativa para disfrutar de este enclave de una manera diferente. Desde la organización dicen que se podrá apreciar un "jardín que respira, una noche que sueña, un paisaje envolvente que invita a recorrer el espacio en silencio".

Las plazas Alta, de la Soledad y de San Andrés se llenarán de música con grupos locales y extremeños como Entrenotass, Willy Wylazo o Corazón del Suroeste, entre otros.

Además, muchos de los edificios singulares del Casco Antiguo abrirán sus puertas para ser visitados. El ayuntamiento, la Giralda, la ermita de la Soledad, Puerta de Palmas o la Concepción, son algunos de los espacios que se podrán disfrutar con guías.

Tradicionalmente, uno de los edificios que más personas congregan durante esta programación especial es la catedral. A través de las rutas guiadas por el interior del templo conocerán con más profundidad muchos de los tesoros que alberga. En esta ocasión, tendrá un atractivo añadido, la presencia de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Soledad. Esta imagen se encuentra en el templo catedralicio para la novena en su honor y los visitantes podrán descubrir algunos detalles sobre ella.

Enclaves que se estrenan

Uno de los espacios que contará con visitas guiadas y que se incorporan al listado de enclaves de La Noche en Blanco es el Camino Cubierto. Además, estas rutas contarán con un atractivo más, serán teatralizadas. La Asociación Histórico Cultural de Recreadores Baluarte será la encargada de transportar en el tiempo a los visitantes que acudan a estas visitas. Las explicaciones correrán a cargo de Maribel Paredes, guía oficial de turismo de Badajoz y los recreadores pondrán en situaciones diversas a los participantes. La primera visita comenzará a las 22.00 en la puerta del Alpéndiz. Desde ese mismo lugar saldrán cada hora las visitas especiales.

Además, contarán con monólogos de personajes históricos y teatro de milicias que buscarán "reclutar" nuevos pacenses para reforzar la defensa de la ciudad. El Camino Cubierto se reabrió hace dos meses, a principios de julio, tras la rehabilitación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Badajoz.

No es el único espacio que se une como novedad al abanico de actividades que se ofrecen durante esta noche. La nueva sala del Museo de Bellas Artes (Muba) dedicada a América. Este nuevo espacio museístico se inaugura esta noche con obras realizadas en ese continente o de obras dedicadas a lugares y personajes americanos.

Espacio reivindicativo

La reivindicación también tiene hueco en La Noche en Blanco de Badajoz. El Silencio instala desde este viernes una decoración especial en su fachada para llamar la atención sobre la fast fashion. Este es un concepto que habla sobre la fabricación de ropa de manera rápida, barata y en grandes cantidades. Normalmente, se inspiran en las últimas tendencias para conseguir más ventas con el objetivo de que el consumidor encuentre novedades y compre con frecuencia. Julián Monge es el propietario de El Silencio e ideador de esta decoración y señala que «la invasión de basura textil en todos los grandes desiertos del mundo es brutal. Están desapareciendo montañas y paraísos naturales porque el mundo no puede asimilar la cantidad de basura textil». Con el fin de llamar la atención y crear conciencia social han decidido hacer esta decoración especial: «Queremos que la gente se conciencie y se apruebe la ley que ha propuesto la Unión Europea para ponerle freno a la fast fashion».

Por ello, van a enterrar el edificio en el que está su restaurante, situado en la calle Moreno Zancudo, entre ropa desechada. Precisamente, las prendas que se emplean para ocultar la fachada, «igual que se pierden las montañas y los desiertos también se pierden edificios con basura», han sido recogidas de vertederos de la ciudad: «En tres semanas hemos conseguido más de 1.500 kilos, la mayoría en perfecto estado», afirma.

Han escogido la noche en la que se espera que más de 100.000 personas paseen por las calles del centro histórico de Badajoz en una jornada en la que la cultura tomará un año más las calles.