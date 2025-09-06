La escalera noble del Hospital Provincial de Badajoz reabre al público dos años y medio después

La escalera noble del Hospital Provincial de Badajoz reabre al público después de dos años y medio. Las tareas de acondicionamiento, mejora y rehabilitación se comenzaron en marzo de 2023 y se tenía previsto que finalizaran en junio. Pese a estas estimaciones el grueso de las intervenciones se terminaron a finales del mencionado mes y el 4 de julio la presidenta de Diputación de Badajoz la reinauguró.

Esta visita oficial no tuvo continuidad para el resto de pacenses porque durante el verano se tuvo que tapar la escalera para corregir una serie de detalles. Según indican desde la Diputación de Badajoz, propietaria del inmueble, tuvieron que "corregir aspectos finales durante unos días en julio". El mes de agosto este edificio permaneció cerrado y "el martes abrió al público con el acceso". En gran medida, han agilizado todos los remates para que pueda ser visitada durante la celebración de La Noche en Blanco 2025.

Una escalera con historia

Este espacio del hospital tiene 12 metros de altura y se encuentra en el corazón del edificio. La luz natural la ilumina gracias a un lucernario que la culmina. Este rincón está decorado con pinturas en paredes y bóveda. Los peldaños están fabricados en mármol blanco, aunque hay estudios que indican que estos podrían haber sido añadidos en una época posterior a su creación. Esto mismo ocurre con el zócalo de revestimiento que rodea el recinto elaborado con el mismo material. El mármol también compone el "peto central" con detalles labrados que sí "parece original de la escalera".

A estos adornos se suman otros más. En uno de los extremos se ubica un adorno de forja acabado en un farolillo y las paredes cuentan con pinturas sobre lienzos elaborados en exclusiva para esta ubicación. Se sabe que esto es así por la geometría de los cuadros que se adaptan a la perfección a los paramentos de la escalera. La temática elegida para estas obras son escenas de hospitales, motivos religiosos y representaciones del escudo de la ciudad.

Vista de la escalera desde el primer piso del Hospital Provincial de Badajoz. / Pedro Castellanos

Uno de los ornamentos que más destaca es la estatua de Sebastián Montero de Espinosa, el capitán del siglo XVII que fue fundador del hospital y considerado uno de los mayores filántropos de esa época en Badajoz. En la parte superior de la escalera cuenta con un lucernario de más de cinco metros de diámetro. Este está diseñado con forma geométrica y tiene tres cuerpos: cada uno de ellos con una forma geométrica distinta (circular, octogonal y piramidal).

Las obras

Precisamente en este punto se concentraban muchos de los problemas. Filtraciones de agua y humedades se ocasionaban por el mal ajuste de las piezas que lo componen. En él se ha intervenido en muchas ocasiones sin encontrar una solución correcta. Por esto, se renovó por completo y se protegió con una cubrición funcional.

Además, las obras contemplaban la limpieza, pintura y mejora de las paredes de este espacio y la restauración de los cuadros. Según explicó la restauradora Almudena Villar, estos han sido limpiados, tensados y barnizados.

Asimismo, con los 250.000 euros de inversión que se han destinado a esta actuación se ha creado un espacio expositivo en una de las galerías del edificio. En ella, se exhiben "las piezas históricas vinculadas al antiguo hospital", custodiadas en el Museo Arqueológico provincial de Badajoz hasta ahora.

Entre ellas destacan los escudos heráldicos de Sebastián Montero de Espinosa y Manuel Pérez de Minayo y Zumela; la corona del escudo real de Carlos III y una estatua de San Francisco. La intención de la Administración Provincial es que sea un espacio expositivo permanente. Se ha escogido la galería norte, que conduce hasta la escalera noble, para proponer continuar la exposición allí.

Al mismo tiempo, se han habilitado unas salidas de humos de los espacios de restauración de la planta baja a través de conductos verticales conectados a las chimeneas existentes en las cubiertas.

Estas intervenciones han recuperado un elemento arquitectónico de gran valor a través de unas intervenciones delicadas. Raquel del Puerto, presidenta de Diputación de Badajoz, ensalzó la valía de este espacio diciendo que "muy pocos lugares en España tienen una escalera como esta" que ya puede visitarse en su totalidad.