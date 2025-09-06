Monesterio recibe a miles de visitantes para saborear “el mejor jamón del mundo”

Monesterio celebra el XXXIV Día del Jamón / Rafa Molina

Monesterio vuelve a presumir de su producto estrella. La propuesta gastronómica es simple, pero muy sabrosa: Comer jamón ibérico hasta la saciedad. El Día del Jamón de Monesterio, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, ha vuelto a congregar a miles de personas, (alrededor e 10.000, según la organización), para disfrutar del inconfundible sabor del producto que, con tanto esmero, curan y cuida los industriales de la localidad.

El jamón ibérico de bellota, deja por un día de convertirse en un productor gourmet, para transformarse en una expresión cultural y festiva, “al alcance de todos”. Se estima, que a lo largo de la jornada hayan podido servirse miles de generosas raciones, de 100 gramos, al precio promocional de 8 €. Añadidas los centenares de paletillas ibéricas de bellota, al precio de 65 €, con regalo de tabla y cuchillo jamonero, la cifra, “puede rondar los 10.000 kilos de jamón”, loncheados y consumidos, entre las 11 de la mañana y la puesta de sol.

Incalculable

Si se añaden las compras que, a lo largo de la propia jornada, y en los días previos y posteriores, realizan las empresas que jalonan de sur a norte el recorrido urbano de Monesterio, “las ventas son incalculables”. El Día del Jamón de Monesterio, trasciende a la celebración de su fiesta, para convertirse en el mejor reclamo para quienes, confían en la marca ‘Jamón de Monesterio’, que, en esta edición, cuenta con 7 empresas locales adheridas.

La consabida experiencia sensorial y el ejemplo de tradición, capaz de crear un alimento perfecto, en Monesterio se convierte en expresión cultural y festiva. La fiesta se inició sobre las 11 de la mañana, con el reparto de miles de bocadillos de Jamón de Monesterio, como mejor aperitivo. A esa misma hora, los stands de degustación ya tenían preparadas miles de raciones y centenares de paletillas, dispuestas para la degustación popular.

Alquiler de mesas y sillas

La organización alquila 900 mesas y más de 2.000 sillas que, en pocos minutos, inundan las zonas sombreadas del recinto del parque municipal, las zonas ajardinadas del Tejar y la piscina municipal, donde, este año se instalaron dos grandes carpas, dotadas de veladores altos, con la intención de “ampliar el espacio que más demandan los visitantes”. Del mismo modo, expresa la alcaldesa, Loli Vargas, “atendiendo a las propuestas del público”, en esta edición, las horas centrales del día, estuvieron amenizadas con música flamenquita, en directo, en la carpa principal. La algarabía que provoca la convivencia de esta fiesta para los sentidos, convierte el Día del Jamón de Monesterio en una fiesta única para los asistentes y esencial para la economía de la localidad.

Recorrido institucional

Sobre las 11:30 de la mañana, la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, acompañada por Rosa Álvarez Fernández, Directora General del Instituto de Consumo de Extremadura, (INCOEX); María Concepción López López, Diputada Provincial del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) y distintos concejales de la Corporación Municipal, recorrieron los stands de degustación y departieron con los empresarios locales.

En sus declaraciones, Rosa Álvarez, señaló la importancia de apoyar institucionalmente fiestas como estas. “Este tipo de feria, consolida el turismo en nuestra región, apoya al sector ganadero y realza nuestra gastronomía”. Monesterio es un pueblo que “defiende” su producto, expresó la Directora General del INCOEX. El jamón que se produce en Extremadura es un producto “muy fiable y su calidad, indiscutible”, enfatizó.

La Diputada del OAR incidió en el apoyo de la Entidad Provincial con “los ganaderos y los industriales” de Monesterio. “La calidad del Jamón de Monesterio, no se discute”, señaló. María Concepción López dejó constancia de la importancia de un evento de estas características que, “a través de su producto estrella, --como ocurre con otros muchos productos de calidad que se elaboran en tantos municipios--, coloca a nuestra provincia en el mapa mundial.

Para la alcaldesa, el Día del Jamón de Monesterio, representa un “escaparate único” para publicitar Monesterio. “Es la fiesta más grande que se celebra en nuestro pueblo”. Son, 34 años, de trabajo, “independientemente del color político que haya gobernado, con lo que para seguir engrandeciendo nuestra fiesta, tenemos que seguir trabajando todos a una”, manifestó Loli Vargas.