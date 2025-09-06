Los vecinos de Talavera la Real (Badajoz) continúan reclamando mejor atención sanitaria

Los vecinos de Talavera la Real continúan las movilizaciones para reclamar mejor atención sanitaria en el centro de salud de la localidad pacense. Desde hace más de tres semanas, los usuarios de este centro sanitario reclaman de manera periódica soluciones para la situación que atraviesa.

Denuncian demoras de hasta un mes para acudir a consulta de atención primaria y aseguran que muchos pacientes deben desplazarse a Badajoz para ser atendidos. Este sábado los vecinos han vuelto a evidenciar sus quejas por la realidad con la que viven sanitariamente.

"La salud no se vende"

Las decenas de personas que se han congregado este sábado a las puertas del centro de salud talaverano han solicitado mejoras con proclamas como "La salud no se vende. Talavera la Real pide médicos ya". El gran número de asistentes ha evidenciado la preocupación generalizada que existe ante la falta de personal médico, la saturación del servicio de urgencias y las demoras que se sufren a diario en la Atención Primaria.

Además, durante la concentración se ha realizado una recogida de firmas con el objetivo de respaldar las demandas de los vecinos y exigir soluciones inmediatas a las carencias que afectan al centro de salud de la localidad. Esta iniciativa de reunir apoyos que reclamen soluciones se va a prolongar en el tiempo habilitándose diversos puntos de recogida de firmas en establecimientos públicos de la población. Así, "cualquier persona interesada en apoyar la causa podrá hacerlo", aseguran. Y animan a unirse a este modo de reivindicación para trasladar un mensaje de unión de la comunidad talaverana a las autoridades competentes.

Las reivindicaciones

Los habitantes de Talavera la Real reivindican una serie de mejoras necesarias para poder gozar de una atención sanitaria óptima. Entre ellas, el "refuerzo del personal médico y sanitario, incluyendo la cobertura adecuada de pediatría y matrona"; que se garantice "la atención de Urgencias" sin que se desatienda a la población; o reducir los tiempos de esperas para las consultas de Atención Primaria y especialidades básicas para que se cumplan "los plazos establecidos por la Ley 1/2005 de Tiempos de Respuesta en la Atención Sanitaria en Extremadura".

Además, solicitan que se faciliten los "mecanismos de reclamación y participación ciudadana, asegurando que las denuncias y solicitudes sean recibidas y tramitadas". Al mismo tiempo, hacen un llamamiento a las autoridades sanitarias para que se escuchen las demandas y actúen con responsabilidad.

Semana de anuncios y desmentidos

Esta nueva movilización llega tras una semana con informaciones y desmentidos. La alcaldesa de la localidad, Manuela Sancho, comunicó el lunes a través de sus redes sociales que un nuevo médico se incorporaría a partir del martes. Lo hacía público tras recibir la información por parte de la gerencia del Área de Salud de Badajoz. La edil confiaba en que con esta contratación, con la vuelta de los médicos que permanecían de vacaciones y con las consultas por la tarde se recobrara la normalidad en las consultas.

Estas palabras de Sancho tuvieron la respuesta de algunos de los vecinos que encabezan las movilizaciones, que indicaban que no se trataba de un nuevo médico sino de una reincorporación y aclaraban que no era una nueva contratación para que no se generara confusión y falsas expectativas a la población.

"Ciudadanía unida y comprometida"

Ante la inacción y la falta de compromisos los vecinos de Talavera aseguran continuarán reclamando sus derechos. Así, aseguran que la movilización de este sábado demuestra que la ciudadanía está "unida y comprometida" con la causa.

Durante la concentración se ha subrayado que estas concentraciones que convocan "no se limitan a un solo acto, sino que se desarrollarán de manera sostenida en el tiempo hasta conseguir las mejoras" que consideran imprescindibles para garantizar la atención sanitaria digna, accesible y continuada.