Fallece Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Engracia de Badajoz durante 25 años

Fallece en Badajoz Francisca Yáñez Oliva, una figura clave en la lucha vecinal de la ciudad. Desde 1983 colaboraba en la asociación de vecinos de Santa Engracia y durante más de 25 fue su presidenta. Su labor reclamando derechos por los vecinos de Las 800 ha durado hasta sus últimos días.

Paqui, como era conocida popularmente en la ciudad, ha fallecido en la mañana de este domingo a los 74 años de edad.

Toda una vida dedicada

Yáñez comenzó a colaborar con su barriada porque su marido era el presidente del colectivo vecinal. Ella le hacía los escritos. En una entrevista en El Periódico Extremadura recordaba en 2023 cómo sus puertas siempre han estado abiertas a cualquier hora del día para atender a sus vecinos y ayudarles en cualquier gestión. "Era el granito de arena que yo podía aportar porque trabajaba de auxiliar administrativo", reconocía en 2023.

En 1999 su marido dejó el cargo de presidente y la gente le pidió que tomara las riendas ella. Sin miedo, tomó el mando de la asociación y se comprometió sin pensarlo. Durante un cuarto de siglo ha realizado un trabajo por y para la vecindad a la que ha representado sin límite de horas y de manera altruista. "A mí no se me pega un euro al bolsillo, pero del mío sí que sale algo para dar a los demás", decía.

Hasta sus últimos días Paqui Yáñez ha estado al frente de su asociación sin encontrar relevo, una de sus preocupaciones desde hace años. La última vez que apareció en este diario lo hizo al entregar en el registro del Ayuntamiento de Badajoz más de 900 firmas reclamando mejoras urgentes para su barrio.

Paqui Yáñez y Anselmo Solana registran las firmas en el ayuntamiento el junio pasado. / S. GARCÍA

Reacciones

Las reacciones a su fallecimiento no se han hecho esperar. Minutos después de conocerse su partida, el PSOE de Badajoz compartía en su perfil de Facebook unas palabras de despedida a la que fuera afiliada socialista. "Hay personas que no buscan el reconocimiento, pero acaban siendo imprescindible", comienza diciendo la publicación. Asimismo, destacan la fuerza de los valores como la "igualdad, justicia social y solidaridad" de Yáñez, unos valores que "convirtió en práctica diaria con su presencia y trabajo constante".

Desde el PSOE señalan que fue "ejemplo de cómo el activismo vecinal no se hace en los despachos, sino en la calle". Se despiden de Paqui diciendo que fallece "una vida de entrega que permanecerá como ejemplo". También el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, en su nombre y en el del ayuntamiento ha querido trasladrar a través de este medio su "más sentido pésame a la familia y seres queridos en estos difíciles momentos".

El secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Manolo Borrego, la ha despedido en sus perfiles como "una mujer socialista valiente, adelantada a su tiempo, ejemplo de esa generación que nunca se rindió, que supo que cada derecho, cada avance y cada conquista se lograba peleando". Y ha querido rendir homenaje a "Paqui y a tantas mujeres y hombres que nos abrieron el camino, no podemos permitir que el odio ni la intolerancia silencien nuestras voces".

La portavoz socialista y secretaria general en la ciudad, Silvia González, también la despedía en su muro de Facebook diciendo que su "legado seguirá guiando al movimiento vecinal y a quienes creemos en la política cercana. Gracias por todo, Paqui".

Por su parte, Ricardo Cabezas, ex portavoz socialista en el ayuntamiento pacense, ha destacado que "su barrio y sus vecinos han sido siempre su prioridad", sin querer nada para ella. La define como "altruista, generosa, solidaria y luchadora hasta el último día" y asegura que la echarán mucho de menos.

Su padre, Ricardo Cabezas Carrasco, ha asegurado a este diario que con la muerte de Yáñez "se pierde una persona necesaria en el asociacionismo vecinal pacense". Él la conocía "de toda la vida", ya que han compartido durante décadas sus cargos representando a los vecinos del Gurugú y Las 800. Además, juntos participaban en la comisión comunitaria de salud de El progreso. Totalmente consternado señalaba que la última ocasión en la que vio con vida a Paqui fue el sábado 30 de agosto en un supermercado y no esperaba este desenlace.

Anselmo Solana, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Badajoz y Poblados Siglo XXI, ha reconocido que Paqui Yáñez "reivindicaba más respeto para el movimiento vecinal de las Administraciones con energía y cada vez que tenía oportunidad ante los micros lo manifestaba" y ha destacado que "siempre estaba dispuesta a coger el teléfono y llamar a las administraciones para decirles un problema". Siempre participando en la vida social de la margen derecha "cada año en Las Candelas llevaba su pancarta reivindicando alguna situación".

Sus restos mortales se encuentran en la sala dos del tanatorio Puente Real de Badajoz. La familia ha comunicado que su despedida se realizará el lunes 8 de septiembre en el mismo tanatorio con un acto no religioso, como era su deseo.