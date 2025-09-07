La Noche en Blanco de Badajoz da el ‘do de pecho’ con cultura para todos los públicos

La Noche en Blanco de Badajoz vuelve a llenar un año más de cultura todos los rincones del Casco Antiguo pacense y lo hizo al más puro estilo neoyorquino. Marcaban las 21.30 cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de la popular canción ‘Ain’t No Mountain High Enough’ y de distintos balcones del Palacio Municipal aparecieron cantantes de un coro góspel con vestimentas blancas. Con sus armonías y su potencia vocal dieron el ‘do de pecho’ para inaugurar una de las programaciones culturales más especiales de la ciudad.

El grupo Enclave Góspel Extremadura ha sido el encargado de iniciar a las cinco horas y media más culturales del año en Badajoz. Desde el balcón del Palacio Municipal han ofrecido un concierto que ha sorprendido por la armonía y por la potencia vocal de los XX componentes. Durante la media hora que duró el espectáculo la plaza de España se transformó gracias a un gran despliegue técnico de luces robotizadas. El gran auditorio, la propia plaza, se ha llenado de miles de personas que no han querido perderse los primeros sones con los que arrancaba una edición más del que se considera como punto de inicio al curso cultural de la ciudad.

El espectáculo vocal ha finalizado pasadas las 22.15 momento en el que las más de 170 actividades programadas para la ocasión han dado comienzo. En la misma plaza los más pequeños han podido fotografiarse con un tiranosaurio rex gracias a la realidad aumentada y los amantes de la poesía han podido escuchar las voces de sus autores preferidos a través de unas cabinas inglesas.

Visitas guiadas muy especiales

En ese mismo enclave una larga cola ha sorprendido, un año más, a los visitantes. Esta era la que se formaba para acceder a las visitas guiadas en la catedral metropolitana. Esta Noche en Blanco esta actividad contaba con un atractivo más, la presencia de la patrona de Badajoz en su interior. La Virgen de la Soledad se encuentra en el altar mayor del templo con motivo de su novena y muchos de las personas que accedieron a su interior conocieron detalles sobre esta talla.

Esta fue una de las muchas rutas guiadas que se hicieron. La Alcazaba ha acogido otra en la que ha estado muy presente «el espíritu de Ibn Marwan», fundador de la ciudad. Otra fue en un enclave totalmente novedoso, a lo largo del Camino Cubierto. En esta ocasión contó con un atractivo especial, la presencia de los recreadores de ARBA, la Asociación de Recreadores Históricos Baluarte de Badajoz.

Conciertos, circo, talleres...

Además, los miles de visitantes han podido disfrutar de otras muchas actividades como exposiciones, proyecciones, performances, talleres o conciertos. Precisamente, las plazas Alta, de la Soledad y de San Andrés han sido los escenarios escogidos para que más de una decena de grupos tocaran.

Los más pequeños han vuelto a tener sus rincones favoritos en San Atón y en el paseo de San Francisco. El primero de ellos ha albergado cuatro espectáculos infantiles y varios talleres con distintas temáticas. En el caso de San Francisco, ha vuelto a transformarse en una gran carpa de circo. Siete compañías internacionales de máximo nivel hicieron parada en la ciudad para dejar con la boca abierta a los espectadores con sus espectaculares números.

Un año más las calles del centro de Badajoz se han vuelto a atestar de público llegado de muchos puntos de la región y de la vecina Portugal. En algunos de los puntos del Casco Antiguo la gran afluencia de personas ha hecho complicado transitar por las calles. Unas calles que se han llenado de arte y cultura con uno de los eventos más destacados del año que ha sorprendido y ha dejado blanco a muchos de los asistentes.