El Ayuntamiento de Badajoz subasta otras tres parcelas para inversiones

El año entra en su recta final y al Ayuntamiento de Badajoz se le echa el tiempo encima para acometer inversiones presupuestadas. Necesita ingresos procedentes de la enajenación de patrimonio. Otras tres parcelas de propiedad municipal destinadas a uso residencial acaba de poner en venta: se trata de dos terrenos ubicados en San Roque Norte y un tercero junto a Huerta Rosales. El valor de la venta estimado entre los tres roza los 6 millones de euros.

Estas parcelas se suman a las que ya puso a la venta en Adolfo Díaz Ambrona, en la calle Antonio de Chaves y la de la Casa de las Aguas. La mesa de contratación de la primera se reunió el pasado 20 de agosto y el cierre de la operación es "inminente", según el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña.

Los nuevos terrenos que se subastan son dos que lindan con la calle Eugenio García Stop: uno de 2.584 metros cuadrados de superficie y un valor de 2.583.749 euros, para un máximo de 106 viviendas, y un segundo de 2.797 metros cuadrados valorado en 2.680.848 euros para 110 viviendas. El tercero está ubicado en Viña Rosales, tiene 1.178 metros cuadrados de superficie y su precio es de 701.939 euros.

Los futuros compradores tendrían un plazo de tres años para obtener la licencia y otros tres para ejecutar la construcción a partir de la obtención de la escritura pública.