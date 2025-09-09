Accidente
Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz
El conductor de un coche no ha respetado la prioridad de paso de la víctima
Sus lesiones han hecho necesario su traslado al hospital Universitario
Un ciclista de 40 años ha resultado herido al ser atropellado este martes en Badajoz.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7.15 horas ha recibido una llamada alertando del atropello a un ciclista en el cruce entre la avenida Luis Movilla y la calle Arturo Barea de la capital pacense. Un coche ha embestido a la víctima mientras circulaba. Según informa la Policía Local a La Crónica de Badajoz, el conductor del coche no ha respetado la prioridad de paso del ciclista.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Policía Local.
El ciclista atropellado presentaba traumatismo lumbar, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz.
