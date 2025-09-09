Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz

Trece personas se sentarán el próximo 30 de septiembre en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusadas de formar parte de un grupo organizado dedicado al contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para ellos penas de entre 12 y 2 años de prisión y el pago de multas millonarias.

Según el relato del ministerio público, el grupo, liderado por un matrimonio, presuntamente se dedicaba desde, al menos 2014, a la adquisición, transformación y transporte de tabaco de manera ilegal para comercializar con el producto en el mercado clandestino.

En su escrito, señala uno de los acusados y su esposa eran los presuntos encargados de dirigir y coordinar al resto, además de encargarse de la compra de la materia prima. Los demás supuestamente llevaban a cabo funciones como la picadura y la elaboración de los derivados de tabaco, el transporte para las operaciones de compra y venta o la puesta a disposición de inmuebles como puntos de venta del tabaco.

En los registros que realizó la Guardia Civil en diferentes propiedades presuntamente vinculadas al matrimonio tanto en la ciudad como en las afueras de la misma. Así, en una parcela del entorno de Badajoz se aprendieron 247 kilos de tabaco picado, 157 de hoja en fardos, por valor de más de 7.100 euros.

En este mismo lugar, los agentes intervinieron máquinas de picar tabaco, básculas eléctricas y «una contabilidad rudimentaria en hojas de papel», de la que, según sostiene el ministerio público, se deducía un movimiento de tabaco de más de 7.600 kilos, valorados en 1.218.000 euros, por los que la Administración Tributaria habría dejado de percibir casi 989.000 euros en impuestos.

Además, en el domicilio en Badajoz del presunto cabecilla se hallaron 51.058 cajetillas de tabaco de diversas marcas comerciales dispuestas para su venta. El valor de la mercancía incautada se estima en 226.700 euros, con lo que se habrían eludido más de 18.800 euros en impuestos especiales.

Armas

En esta vivienda, la Guardia Civil también requisó dos rifles, una escopeta, todas con «elementos troquelados y en perfecto estado de uso», dos revólveres y una pistola, sin que ni el cabecilla ni otro de los acusados a los que se atribuye la posesión temporal de estas armas tuvieran los reglamentarios permisos para su posesión.

Según la fiscalía, todos los investigados carecen de justificación laboral o patrimonial que ampare sus movimientos financieros y actuaron «con plena consciencia» de la actividad que llevaba a cabo el cabecilla para «favorecer el ocultamiento de las finanzas de este».

Bienes inmuebles y vehículos

Así, según recoge la fiscalía en su escrito de acusación, aparecían como titulares de propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama, cuando presuntamente pertenecían realmente al principal acusado, y en algún caso también pusieron a su disposición cuentas bancarias para que «moviera grandes cantidades de dinero eludiendo cualquier control».

El fiscal imputa a este último un delito continuado de contrabando de tabaco, otro de organización criminal, uno blanqueo de capitales y otro de tenencia ilícita de armas y pide para él 12 años de cárcel. A su mujer, le imputa los tres primeros y solicita que sea condenada a 9 años de prisión.

Al resto de los investigados les atribuye uno o varios de estos delitos, por los que las penas que se piden para ellos varían entre los 10 y los 2 años de prisión. A los 8 considerados presuntos autores del delito de contrabando de tabaco, además, les reclama que indemnicen conjuntamente con casi 2 millones de euros a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por su parte, José Duarte, uno de los abogados de la defensa, rechaza el relato de los hechos que hace la fiscalía y ya avanzó que pedirá la absolución.