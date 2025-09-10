El Ayuntamiento de Badajoz pone en marcha un proyecto para formar a más de 600 personas de colectivos vulnerables

La Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha el Proyecto COLBA, 'Conectando oportunidades laborales en Badajoz' con el objetivo de "promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad de los colectivos más alejados del mundo laboral a través de una serie de itinerarios formativos".

El proyecto consta de 37 cursos en total, algunos de ellos con varias ediciones, y la primera programación será desde octubre con 13 cursos, mientras que la segunda se realizará el año 2026 con 24, llegando a un total de 600 participantes.

La preinscripción para las acciones formativas del curso 2025/26 se puede realizar desde este miércoles, 10 de septiembre, a las 12,00 hasta el 19 de septiembre a las 23,59 y los participantes podrán recibir una beca de formación, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

La elección de los itinerarios formativos está orientada a facilitar el acceso de los participantes a certificados de profesionalidad, que aportan mayores y mejores salidas laborales.

También se incluyen itinerarios formativos sin certificado de profesionalidad, que ofrecen capacitación práctica en distintos oficios demandados en la ciudad.

El proyecto está dirigido a colectivos vulnerables de la ciudad de Badajoz y sus pedanías, que recibirán una formación "específica, transversal y complementaria y cuenta con prácticas profesionales tutorizadas en empresas y un servicio de orientación y tutorías". Personas desempleadas de larga duración, mayores de 55 años, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas y comunidades marginadas u otros colectivos desfavorecidos que deben ser demandantes de empleo inscritos en el SEXPE, cumpliendo con los requisitos de cada curso.

Según las características del curso se requiere certificado de escolaridad o equivalente para Nivel 1, Educación Secundaria o equivalente para Nivel 2 o Bachillerato o equivalente para Nivel 3.

En concreto, se ofertan 10 cursos con certificado de profesionalidad, que son Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales I; Operaciones básicas de restaurante y bar I; Vigilancia, seguridad privada y proteccion personas; Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, u Operaciones básicas de catering I.

También se oferta Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales I; Habilitacion para la docencia en grados A, B Y C del sistema de formación profesional I; Transporte Sanitario I; Operaciones auxiliares de almacén y Actividades auxiliares de comercio.

Finalmente, se ofertan tres cursos sin certificado de profesionalidad, que son Servicios auxiliares de peluqueria I; Oficio de Albañilería I o Estótica - auxiliar de estética.

El presupuesto del proyecto asciende a 2.996.296 euros, y está cofinanciado al 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía social (Programa EFESO) a través del Ministerio de Política Territorial, aportando el Ayuntamiento de Badajoz el 25% restante.