Dos condenados por tráfico de drogas en Badajoz evitan entrar en prisión
Un acuerdo entre la fiscalía y las defensas rebaja la pena de cárcel a 1 año y 9 meses para cada uno y el tribunal acepta su suspensión
Un año y 9 meses de prisión y una multa de 2.500 euros a cada uno. Es la pena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a una mujer y a un hombre acusados de traficar con drogas en sus domicilios de la barriada de Los Colorines.
Las defensas, en manos de Alfredo Pereira y Juan Montes, solicitaron la suspensión de la pena, a lo que la fiscalía no se opuso por cumplir con los requisitos (pena inferior a dos años de privación de libertad y ausencia de antecedentes). El tribunal accedió y ninguno entrará en la cárcel, siempre y cuando no delincan en el plazo de 3 años. En caso contrario, el beneficio se cancelará inmediatamente e ingresarán en el centro penitenciario.
El tribunal dictó este martes sentencia de conformidad tras un acuerdo entre las defensas y el ministerio público, que inicialmente solicitaba para cada uno de ellos 6 años de prisión y una multa de 5.000 euros.
El fiscal modificó sus conclusiones finales y el delito continuado contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud que se le atribuía pasó a ser un delito básico contra la salud pública, al tener en cuenta la «menor entidad» de los hechos y las especiales circunstancias de los culpables.
Los dos condenados fueron detenidos en 2023 por la Policía Nacional, que había estado siguiendo sus movimientos durante varios meses. En los registros de sus viviendas se hallaron hachís y marihuana.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús