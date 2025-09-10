Monesterio cierra el ciclo de Cine de Verano con la presencia de casi 2.000 espectadores

Las proyecciones cinematográficas de verano, organizadas por el ayuntamiento de Monesterio, atrajeron a casi 2.000 espectadores. Con este “excelente” balance de público se cierra una temporada más, una de las actividades culturales “estrella”, de cuantas se han venido organizando a lo largo del verano en la localidad.

Según los datos facilitados desde la casa de la cultura, cada proyección ha contado con una media de 250 espectadores. Por número, han sido más quienes han acudido a las exhibiciones cinematográficas por barrios. En este contexto, la organización recuerda que, durante el verano, la localidad acoge 2 proyectos similares de cine nocturno al aire libre: Uno, el que, cada jueves del mes de julio, financiado por el ayuntamiento, recorrió diferentes espacios públicos del municipio. El segundo está incluido en el programa regional que desarrolla la Asociación de Universidades de Extremadura, (AUPEX), en colaboración con el ayuntamiento y la Junta de Extremadura, con otras 4 proyecciones durante el mes de agosto, en la Plaza de Las Moreras.

En los barrios

El público de Monesterio ha respondido “masivamente” a esta apuesta cultural con la que se pretende acercar el séptimo arte a la ciudadanía a través de la proyección de películas de estreno. La intención es “llegar a todos los rincones del municipio”. Para ello, cada verano se eligen “plazas o enclaves” idóneos para este tipo de actividad que, tal y como ha venido ocurriendo en ediciones anteriores, “seguirán rotando”, de cara a próximas ediciones.

En esta ocasión los lugares elegidos fueron la Avenida Ramón y Cajal, con la proyección de la película ‘Como Dios Manda’, el día 12 de julio; la calle El Robledillo, con la exhibición de ‘Amigos imaginarios’, el día 17; la calle Calilla, donde, el día 24 de julio se se proyectó ‘La familia Benetton’ y, finalmente, la calle Barrio de la Cruz, con la película ‘Salta’, el día 31 de julio.

Cine de AUPEX

Durante el mes de agosto el cine de verano se traslada hasta la Plaza de Las Moreras. Al contrario que en las proyecciones por barriadas, en las que el público saca sus sillas a la calle para disfrutar del cine, la segunda propuesta cuenta con una sala de cine estable bajo las estrellas. Así, el público monesteriense pudo disfrutar de las cintas, ‘Wonka’, ‘Del revés 2’, ‘Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda’ y ‘Héroes de Central Park’.

Cine comercial, con entrada gratuita, en pantalla grande, con imagen y sonido digital. El catálogo de películas, se subraya desde la casa de la cultura, “ha tenido muy en cuenta a todos los públicos, con especial atención al denominado cine familiar”.