Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo

Lo que parecía una oportunidad laboral en Pardaleras terminó en fraude. Una pacense entregó sus datos personales a los responsables de una oferta de trabajo de camarera el pasado viernes. La vacante fue publicada en la plataforma Job Today. Poco después descubrió que se había tratado de una estafa y de que los delincuentes habían usado su identidad para contratar dos líneas de telefonía móvil.

Según ha relatado a este medio, los estafadores le pidieron documentación sensible como el DNI, el número de Seguridad Social, el correo electrónico y su nombre completo. Más tarde, recibió una llamada en la que le indicaron que introdujera sus datos en la web de una compañía de telecomunicaciones y que les enviara dos códigos QR. Con estos, los delincuentes formalizaron los contratos fraudulentos.

La mujer ya ha presentado una denuncia. A modo de alerta, también ha difundido por redes sociales lo ocurrido para advertir a otras personas y evitar que sean víctimas de la misma estafa. «Todo el que se haya apuntado que vaya a denunciar», ha escrito en un mensaje. La pacense añade que no puede facilitar más información porque el caso se encuentra en investigación, pero recalca que lo importante es que los posibles afectados actúen cuanto antes.

Este episodio se produce en un contexto de incremento de los ciberdelitos en la capital pacense. Durante el primer trimestre de 2025, las estafas informáticas pasaron de 367 casos en 2024 a 423 en el mismo periodo de este año, lo que supone un aumento del 15,3 %, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad. El Colegio de Abogados advierte de que los delincuentes perfeccionan sus métodos con técnicas como el ‘phishing’, la llamada “estafa del CEO”, la clonación de números de teléfono o incluso el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades.

Otro caso similar

No es un caso aislado. Meses atrás ya se detectó en Badajoz otro intento similar con una supuesta oferta en una óptica, y recientemente también se alertó de fraudes en portales de empleo como InfoJobs, donde además de datos personales se pedía un pago previo bajo la excusa de verificar la identidad del candidato.

Las autoridades insisten en la necesidad de comprobar siempre la autenticidad de las ofertas, desconfiar de solicitudes de documentación a través de canales no oficiales y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude.