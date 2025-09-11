118 alumnos del IES Juan Calero de Monesterio afectados por la problemática de las rutas escolares

La normalidad con la que tendría haber comenzado el curso académico en el Instituto de Educación Secundaria, Maestro Juan Calero, de Monesterio, se ha visto alterada por la ausencia de más de un centenar de alumnos, afectados por el actual conflicto entre la Junta de Extremadura y algunas de las empresas adjudicatarias de este servicio.

Según el centro educativo, en el primer día de clase, esta situación ha afectado a un total de 118 alumnos y alumnas. Se trata de los usuarios de las rutas, Calera de León-Monesterio; Puebla del Maestre-Pallares-Monesterio y Santa María de Navas-Montemolín-Monesterio.

Existe una cuarta ruta, para alumnos de educación postobligatoria que, en principio, no se han visto afectados por esta incidencia, ya que sus clases no comenzarán hasta el próximo lunes. Esta cuarta ruta la utiliza el alumnado procedente de los municipios de Fregenal de la Sierra, Bodonal de la Sierra, Segura de León, y Cabeza la Vaca.

128 alumnos adscritos

Del total de los casi 500 alumnos matriculados en el Instituto Maestro Juan Calero, 128 están adscritos a alguna de estas rutas y, por lo tanto, afectados por las incidencias en el transporte escolar.

Algunos padres se han encargado de desplazar a sus hijos e hijas, en sus coches particulares, desde sus localidades de origen, hasta el Instituto, con la intención de que pudieran asistir a su primer día de clase. No obstante, la mayoría, no ha acudido al centro educativo, a la espera de la solución de un conflicto que, este viernes, podría volver a dejar en casa a este numeroso grupo de alumnos y alumnas.

“Algunas familias nos han mostrado su malestar”, afirma la educadora del Juan Calero. El transporte escolar es fundamental para la educación de los jóvenes de las localidades adscritas a estas rutas. “Se trata de un problema ajeno a nuestro centro educativo”, señala. Al malestar de los afectados se une la “incertidumbre” sobre cuando se solucionará esta situación y así, garantizar la prestación de este servicio público.

Incorporaciones

Este jueves, el Instituto Juan Calero ha recibido al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO; Diversificación I y II, y 1º y 2º de Bachillerato. Mañana viernes, se añade el alumnado de 1º y 2º de los grados básico y medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Los últimos en incorporarse, el lunes, día 15, serán los alumnos del recién estrenado grado medio en soldadura y calderería.