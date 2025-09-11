Inicio de curso en Monesterio para más de 800 alumnos y casi 100 docentes

La normalidad ha sido la tónica en el primer día del nuevo curso escolar en los centros educativos de Monesterio. El IES Maestro Juan Calero inicia curso con casi 500 alumnos y 54 docentes. Las instalaciones del colegio de Infantil y Primaria El Llano, acogen a 335 alumnos y 35 docentes. En la Escuela Infantil Municipal casi se roza el 100%, 19 alumnos y 3 docentes.

Con algunos alumnos menos en 1º de la ESO, que pierde un grupo, el Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, mantiene prácticamente su alumnado gracias a las nuevas propuestas educativas que se ofertan. Entre ellas, un nuevo ciclo de grado medio, en la especialidad de soldadura y calderería, que viene a dar continuidad al actual ciclo de grado básico de soldadura, y permite que “bastantes alumnos del curso pasado hayan optado por ampliar su formación en esta especialidad”. La consecución de este grado medio, ha implicado la realización de obras de adaptación y adecuación de los talleres y las aulas que acogen a este alumnado. Además, dentro de los programas de Formación Profesional, el centro, mantiene el grado medio en atención a personas en situación de dependencia.

Otra de las novedades formativas, explica la directora del centro, Luisa Díaz, será la puesta en marcha de un certificado profesional de nivel 3, en la especialidad de dinamización, programación y desarrollo de actividades culturales.

‘Educalectura’, para la adquisición de competencias lectoras; ‘Innovated’ y 'Foros Nativos Digitales', para la integración de las tecnologías y los procesos digitales, o, ‘Radio Edu’, para el uso de la radio como herramienta educativa, son otros programas que se desarrollarán a lo largo de este curso, en el que también, el alumnado de Ciencias Naturales, Geografía e Historia y Física y Química, contará con sección bilingüe. El centro continuará con su programa Erasmus+

El acceso al nuevo curso se hace de forma gradual, de tal manera que, el lunes, día 15 de septiembre, las clases comenzarán con total normalidad para todo el alumnado.

Acceso a las aulas del colegio El Llano en el primer día de clase / Marisa Martínez

Becas comedor en Infantil y Primaria

El colegio de Infantil y Primaria El Llano comienza curso con una unidad más en Educación Infantil y una menos en Primaria. Se mantienen las unidades para las aulas de 2 a 3 años, que son las únicas con periodo de adaptación. El centro, que cuenta con un número muy similar de alumnos y docentes, con respecto al curso pasado, contará con el programa ‘Conecta-2’ de refuerzo educativo y atención personalizada.

Entre otras novedades, Juan Molina, director del colegio, señala, que este curso “se pierden 10 plazas becadas en el comedor escolar”, que pasa de 64 a 54 alumnos con beca de comedor, para un servicio que volverá a atender a un centenar de alumnos y alunas. Del mismo modo, también “bajan hasta 7, el número de niños y niñas becados en el Aula Matinal”, que es utilizado por una veintena de familias. Por lo demás, “libros gratis para todos” y “mucha ilusión” en esta primera jornada lectiva.

Guardería Municipal

También ha inaugurado curso la Guardería Infantil Municipal y, lo ha hecho, con una matrícula que casi roza el 100%. El centro tiene capacidad para un total de 23 niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y los 2 años. Vicente Espacio, director de la escuela, explica que, el curso ha comenzado con un total de 19 matrículas, con lo que “únicamente se ofertan 4 para completar la capacidad total del centro”. El aula de 0 a 1 año, “está a un alumno de llenarse”, con lo que tal y como ocurrió el curso pasado, se prevé que, a lo largo de los próximos meses se cubra la totalidad.

Atendido por 3 docentes, el centro abre con su habitual periodo de adaptación y horarios normalizados, (reducido, ampliado y servicio de comedor), en solo 15 días. “Las familias nos conocen. Hemos mantenido reuniones previas y confían plenamente en nuestro centro”, afirma el director.