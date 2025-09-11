Una joven y una menor, heridas en un accidente entre una moto y un coche en Badajoz

Una menor de 10 años y una joven de 27 han resultado heridas este jueves por la mañana en la colisión entre una motocicleta y un turismo, ocurrida minutos antes de las 9.00 horas en la rotonda de la avenida de Elvas con la de Manuel Martínez Saavedra, en la margen derecha de Badajoz.

Las víctimas, que circulaban en la motocicleta, han acabado en el suelo y ambas han sido trasladadas al Hospital Universitario en estado "grave", según el parte del 112 Extremadura.

La joven de 27 años presenta un trauma de columna vertebral y la niña ha sufrido un trauma en el brazo.

Según la Policía Local, la colisión se ha producido cuando la motocicleta circulaba por el carril exterior de la rotonda y el turismo por el interior y, al efectuar la salida, el conductor del coche ha golpeado a las motoristas, provocando que cayeran a la calzada.

El conductor del coche ha dado negativo en la prueba de alcoholemia, según las mismas fuentes.

Al lugar del accidente, que ha causado retenciones en la avenida de Elvas y vías del entorno, se han desplazado varias unidades de la Policía Local y una unidad medicalizada de emergencia y un soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud (SES).