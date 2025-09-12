Evacuada la residencia de mayores de Arroyo de San Serván por un incendio en las calderas
El fuego se inició a las 22.30 horas de anoche y los bomberos de Mérida evitaron que las llamas se propagaran por el interior del edificio
Noche de angustia en la residencia de mayores Nuestra Señora de Perales, ubicada en la localidad pacense de Arroyo de San Serván. Sobre las 22.30 horas de ayer jueves, se declaró un incendio en las calderas exteriores de gasoil del alojamiento que obligó al desalojo de la residencia.
Según informa el Centro de Emergencia de Extremadura 112, la rápida intervención de los bomberos del parque de Mérida evitó que las llamas se propagaran por las instalaciones del complejo. Sin embargo, y debido al riesgo, los residentes fueron desalojados temporalmente hasta que bomberos después de controlar el incendio de la caldera y depósito de gasoil comprobase que no había afección por humos y que la habitabilidad de las instalaciones era la correcta. El fuego fue extinguido rápidamente.
El 112 movilizó a Cruz roja, a agentes de la Guardia Civil y los sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Arroyo de San Serván.
