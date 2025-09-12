Patrimonio autóctono
La final del II Concurso Internacional de Jaleos Extremeños homenajeará a Paco Zambrano
Tendrá lugar el día 2 de octubre en el teatro López de Ayala
Recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que será recogido por su hija Teresa
El II Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños celebrará su gala final el 2 de octubre en el Teatro López de Ayala de Badajoz. En ella se rendirá homenaje a la figura de Paco Zambrano, recientemente fallecido, que recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que será recogido por su hija, Teresa Zambrano. Así lo hizo saber ayer Jesús Ortega, en representación del Centro Internacional de Flamenco, en el acto de presentación del certamen llevado a cabo en el hotel Las Tres Campanas.
Aún se desconoce el elenco de artistas que participarán, ya que las candidaturas siguen abiertas hasta el próximo día 15. No obstante, el organizador adelantó el jurado del certamen, que estará compuesto por Cristina Hoyos, bailaora, coreógrafa y actriz; Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España; Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía; Susana Lupiañez, ‘La Lupi’, y Juan Carlos Guajardo, productor del Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega.
Habrá premios económicos para los tres mejores clasificados, de 9.000, 4.000 y 2.000 euros respectivamente. Además, se entregarán becas para formarse en el Ballet Nacional de España, en el Ballet Flamenco de Andalucía y en el Ciclo Flamenco de Hércules, junto a una contratación en el Tablao Flamenco Centro Cultural de Madrid y la oportunidad de participar en el circuito provincial ‘Pasión por el flamenco’ de la Diputación de Badajoz.
Como novedad de esta edición, la organización ampliará el itinerario hasta el día 3 de octubre, en el que el público podrá tener una jornada de contacto con los miembros del jurado en la sede de Cajalmendralejo, con miras a ampliar la difusión de este palo autóctono.
