María Dueñas en Badajoz: "Siempre es una alegría reencontrarte con tu público"

Una de las escritoras más queridas por los lectores de todo el mundo, María Dueñas, mantuvo este viernes un encuentro con el público de Badajoz en el marco del IX Club de Lectura Viva que organiza la Escuela de Narrativas Mirada y Voz y promueve el ayuntamiento.

Dueñas, de hecho, ha elegido la capital pacense para reencontrarse con sus lectores después del verano, siendo esta ciudad la primera parada en la nueva etapa de promoción de su último libro 'Por si un día volvemos' (premio Planeta 2025), tras unos meses de descanso.

Récord de participación

La autora de 'El tiempo entre costuras' ha recibido una cálida acogida en el parque de Castelar donde se ha inaugurado un club de lectura considerado ya como la comunidad de lectores presencial más grande de Extremadura. La participación ha superado todas las expectativas: frente a las 40 o 50 personas que suelen acudir, esta vez han sido 170.

"Siempre es una alegría reencontrarte con tu público, y más en un lugar como este, al aire libre, donde nada puede salir mal", ha expresado la autora que la última vez que visitó la ciudad fue en una edición de la Feria del Libro en el paseo de San Francisco, poco antes de la pandemia.

Previamente al encuentro, Dueñas ha firmado ejemplares de su última novela que, según ha contado, se desarrolla en la Orán de los años 20, una ciudad de origen árabe pero bajo administración francesa.

La historia sigue a Cecilia Belmonte, una joven que, tras ser agredida y huir de un crimen involuntario, escapa a Orán. Ella busca una nueva vida en esta ciudad, que se convierte en el telón de fondo para su lucha por la superación. La trama explora la lucha por la identidad y el progreso en un contexto colonial, donde los españoles normalmente adoptaban nombres y costumbres francesas para prosperar.

Seña de identidad

La escritora vuelve a demostrar su talento narrativo con una novela que mezcla la intriga, el amor y la fuerza de la ficción histórica y en la que destaca, una vez más, una escritura envolvente, escenarios llenos de matices y personajes capaces de permanecer en la memoria del lector, mientras aborda cuestiones como la emigración, las segundas oportunidades y los imprevistos del destino que marcan el recorrido de su protagonista.

Con esta obra, Dueñas confirma su capacidad para trasladar a sus seguidores a un universo emocional y vibrante, y consolida el lugar que ocupa entre las autoras más leídas y apreciadas a nivel internacional.

Próximos proyectos

María Dueñas no se detiene. Mientras su última novela sigue sumando lectores, la escritora se encuentra inmersa en un gran proyecto que la vincula de nuevo con la pantalla. Se trata de la adaptación televisiva de Sira, la continuación de 'El tiempo entre costuras', que muy pronto dará el salto a la pequeña pantalla en una producción conjunta de Atresmedia y Netflix.

El rodaje arrancará el próximo mes de octubre y volverá a tener como protagonista a Adriana Ugarte, la actriz que ya dio vida a la célebre costurera en la primera entrega y que regresa ahora para encarnar esta nueva etapa de la historia.

Con este proyecto, la autora reafirma la estrecha relación que mantiene con el mundo audiovisual, donde sus novelas encuentran un eco natural gracias a la fuerza de sus personajes.