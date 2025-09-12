La mujer de un acusado de intentar matarla en Badajoz niega los hechos y ser víctima de maltrato

Su pareja ni trató de acabar con su vida ni le ha pegado «nunca». Es lo que declaró ante el tribunal la mujer de un acusado de intentar matarla en Badajoz golpeándola con el mango de una pala de obra y un rastrillo y de maltratarla desde los inicios de su relación, hace 23 años. El juicio por estos hechos se celebró este jueves a puerta cerrada en la Audiencia Provincial y quedó visto para sentencia.

La mujer, cuya versión fue corroborada por su madre, que también compareció como testigo, se desdijo de lo que declaró en la fase de instrucción de la causa y aseguró que lo que contó entonces no era verdad, pero que lo hizo porque se sintió «presionada» al haberse tratado como un caso de violencia de género. Ya había retirado la denuncia y no ha ejercido la acusación particular.

El abogado de la defensa, José Duarte, explicó que la pareja de su representado se mantuvo firme ayer en su relato, pese a que el tribunal, al apreciar las contradicciones con su primera declaración, advirtió tanto a ella y como a su madre de que estaban obligadas a decir la verdad, porque de lo contrario podrían incurrir en un delito de falso testimonio.

La fiscalía, que mantuvo su petición de 17 años y 11 meses de cárcel para el acusado -14 años y 11 meses por un delito de asesinato en grado de tentativa y otros 3 por maltrato habitual-, no solicitó que se les dedujera testimonio, por lo que la defensa entiende que su declaración en la Audiencia debe prevalecer «como la verdadera». «Han dicho que todo es mentira», recalcó.

José Duarte y Aurelia Martín del Viejo, abogados del acusado, este jueves en la Audiencia. / LA CRÓNICA

Los médicos forenses señalaron que las lesiones que presentaba la mujer eran «compatibles» con el mango de una pala de obra y con un «peine». Hay un parte de lesiones que recoge que requirió de una primera asistencia, pero no refiere que necesitase tratamiento médico o quirúrgico.

El acusado, que permanece en prisión preventiva desde que fue detenido por estos hechos en julio de 2024, se declaró inocente y negó todas las acusaciones que pesan sobre él.

Medida de seguridad

Su abogado pidió una sentencia absolutoria y, en caso de que no sea así, se le aplique una medida de seguridad por un delito de lesiones y las eximentes incompletas de anomalía o alteración psíquica y drogadicción de larga duración.

La medida de seguridad permite que, en caso de condena, el preso pueda seguir un tratamiento terapéutico en régimen de internamiento por sus problemas psicológicos y toxicomanía y que, una vez finalizado, el tribunal determine si debe cumplir la pena de cárcel que le reste o la deja sin efecto.

"Dinámica de violencia"

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar la madrugada del 24 de julio de hace dos años en el domicilio familiar de la pareja. Según la fiscalía, presuntamente el hombre llegó a la casa y encontró dormida a su pareja junto a su hijo de 5 años y, sin que existiera una pelea previa, comenzó a propinarle patadas. Cuando ella trató de huir, según el relato del ministerio público, él le asestó «un fuerte golpe» en la cabeza con el mango de una pala de obra, que dejó a la víctima «mareada y postrada en el suelo», pese a lo que «con el ánimo de acabar con su vida» cogió un rastrillo para golpearla de nuevo, llegando a alcanzarle el muslo. La fiscalía inscribe este episodio en la «dinámica de violencia» que el procesado ejercía sobre su mujer desde el inicio de su relación, con palizas, insultos y amenazas que aumentaron «exponencialmente» desde el nacimiento de su segundo hijo en 2019.

Además de la pena de prisión, la acusación pública solicita que se le imponga la prohibición de acercarse a la mujer a menos de 500 metros durante 8 años más de la pena que pide por la tentativa de homicidio, que indemnice a la víctima con 27.820 euros y que se le retiren los derechos de patria potestad y tutela de sus hijos.