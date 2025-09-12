La producción de uvas en Tierra de Barros podría caer hasta el 50% en la presente vendimia

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha puesto cifras a lo que ya se intuía en el sector: la presente vendimia en Tierra de Barros está siendo una de las más difíciles de los últimos años y podría cerrar con una caída de producción de hasta el 50% en el caso de la uva tinta y en torno al 30% en la uva blanca.

La organización agraria explica que este escenario se debe a la concurrencia de tres factores principales. En primer lugar, la falta de mano de obra, un problema que califican de «endémico» y que complica la planificación y el ritmo de la recolección. En segundo lugar, el bajo rendimiento de las explotaciones, condicionado por las altas temperaturas registradas durante el verano, que han reducido el tamaño del grano y el peso de las cosechas en las últimas semanas. Y, por último, el elevado coste de producción actual que asumen los viticultores, con especial incidencia del precio de los insumos agrícolas, el combustible y la energía eléctrica.

La Comunidad de Labradores recuerda que en primavera las previsiones eran optimistas, gracias a las lluvias registradas en otoño e invierno, que hacían pensar en una campaña de recolección abundante. Sin embargo, el calor estival ha truncado esos pronósticos y deja una producción «mucho menor de la esperada», aunque, como matizan, de «excelente calidad y con una mínima utilización de fitosanitarios», lo que es un valor añadido para el mercado, a pesar de la escasez.

En este sentido, la organización considera que la situación actual y el repunte del precio de los vinos en los mercados justificarían una revisión al alza de los precios de la uva. «Los agricultores necesitan precios que cubran sus costes y garanticen la viabilidad de sus explotaciones», señalan desde la Comunidad de Labradores.

Cava

Respecto a la uva destinada a cava, la entidad hace un llamamiento a las grandes industrias envasadoras para que reconozcan el valor añadido de este producto, ajustando la cotización del vino base a niveles más justos y sostenibles. Asimismo, insisten en la necesidad de proteger el sector frente a la competencia de «productos sucedáneos» que, según denuncian, dañan a los productores y perjudican la propia Denominación de Origen Cava.

La Comunidad de Labradores de Almendralejo también reclama un esfuerzo conjunto de bodegas, industrias y administraciones para que la viticultura siga siendo un motor económico en Tierra de Barros pese a la difícil coyuntura actual. n