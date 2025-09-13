Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz

Ha ocurrido a la altura del Carrefour de la carretera del Valverde y el conductor ha resultado herido leve, según la Policía Local

El coche tras volcar en la rotonda del Carrefour este sábado.

El coche tras volcar en la rotonda del Carrefour este sábado. / LA CRÓNICA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Badajoz

Un turismo ha sufrido este sábado por la tarde un aparatoso vuelco en la rotonda que conecta la carretera de Valverde con la avenida Vicente Marcelo Nessi, a la altura del Carrefour. Su conductor, afortunadamente, ha resultado herido leve, según la Policía Local.

El accidente ha tenido lugar, por causas que aún se investigan, pasadas las seis de la tarde.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado agentes de la Policía Local, que han tenido que regular el tráfico en ese punto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents