Las motos 'rugen' en Badajoz en memoria de Marcos

Familiares, amigos y compañeros de ruta del joven motorista de 20 años Marcos Gaspar Jiménez, fallecido hace una semana en un accidente de tráfico en la carretera de Valverde de Leganés durante una salida motera, se han unido este sábado en Badajoz para rendirle homenaje.

Más de medio centenar de motos han 'rugido' en la plaza Minayo tras la misa en su memoria que se ha celebrado en la iglesia de San Juan Bautista, a la que han asistido decenas de personas. Tras la eucaristía, los amigos y compañeros de Marcos han entregado a sus padres y a sus dos hermanas unas camisetas con una leyenda y una foto en la que aparecía el joven con un grupo de moteros. "Hasta pronto querido Marcos. Sigue pilotando arriba, protégenos aquí abajo cuando salgamos y espéranos, aunque tardemos más o menos, estamos seguros de que volveremos a vernos ¡¡Gasss!!", han escrito.

Sus familiares, rotos de dolor y muy emocionados, no ha dudado en ponerse las camisetas, que también han lucido sus amigos, con los que se han fundido en sentidos abrazos. Con el ruido atronador de las motos y los aplausos se ha querido recordar a Marcos y mostrar cariño y apoyo a su familia, muy aficionada a las motos y muy conocida en la ciudad.

"Muy querido"

"Marcos era una persona que le sonreía a la vida, con unas ganas increíbles, era familiar, un amigo que se prestaba a ayudarnos a todos y hacernos pasar buenos momentos. Y con eso nos quedamos", ha contado su amigo Alberto Contreras, compañero del grupo de motoristas con el que salía el joven fallecido, que han organizado este acto de homenaje junto a su familia, al que se han sumado numerosos grupos moteros.

La familia arropada a la salida de la iglesia por decenas de amigos y moteros. / JOTA GRANADO

"Queremos intentar que se lleven un recuerdo bonito de este día, dentro de la situación de tristeza y dolor que están viviendo, y que sepan que su hijo y hermano era muy querido", ha deseado Contreras.

Tras el emotivo acto en la puerta de la iglesia, los motoristas se han dirigido hasta la explanada del mercadillo de los martes, en Valdepasillas, para hacer un "paseíllo de moteros" en señal de respeto a la familia.

Algunos de los moteros que se han sumado al homenaje se dirigen a la explanada del mercadillo de los martes tras el acto. / JOTA GRANADO

Marcos, a pesar de tener solo 20 años, era un experimentado motorista y un apasionado del mundo de las motos, como sus padres y hermanas. La mala fortuna hizo que el pasado 6 de septiembre, durante una de sus habituales rutas, sufriera una salida de vía y perdiera la vida en la carretera.

Este sábado, quizás Marcos haya oído desde dónde esté cómo 'rugían' las motos en su recuerdo.