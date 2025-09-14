Un fallo técnico obliga a repetir en Badajoz el juicio a un condenado por acoso inmobiliario a sus vecinos

Fue enjuiciado y condenado a 2 años de prisión por acoso inmobiliario a sus vecinos hasta el punto de que estos tuvieron que cambiarse de domicilio. Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha quedado sin efecto, tras declararse nulo el acto del juicio por un fallo en el audio de la grabación de la vista, que se tiene que repetir con un juzgador distinto. La nueva fecha es el 27 de febrero de 2026, casi dos años y medio después de que dictarse el primer fallo.

El abogado de la defensa, Francisco Conde, solicitó la nulidad del juicio ante la indefensión que suponía esta circunstancia para su representado de cara a formular el recurso de apelación que iba a presentar ante la Audiencia de Badajoz -no pudo hacerlo por este fallo técnico- y el propio Juzgado de lo Penal estimó su pretensión.

Los hechos por los que se volverá a juzgar a un vecino de la localidad pacense de Valverde de Leganés se remontan a los años 2020 y 2021. En ese tiempo, según la fiscalía y la acusación particular, en manos de Fernando Cumbres, el acusado, en un «contexto de enemistad» y con la «finalidad de impedir el legítimo disfrute de su vivienda» presuntamente colocó en sucesivas ocasiones piedras de gran tamaño en el camino de acceso a la propiedad de los denunciantes -colindante con la suya- e incluso enterró pinchos artesanales bajo la tierra, que provocaron que las ruedas de sus vehículos se pincharan al menos dos veces.

También las acusaciones pública y particular lo consideran el presunto responsable de los cortes de agua y luz en la vivienda de la familia con la que estaba enfrentado, que terminó mudándose a vivir a un piso de alquiler en Badajoz ante las supuestas coacciones de su vecino de parcela.

Lo niega

Su defensa no comparte este relato de los hechos. El acusado aseguró en el juicio que había colocado las piedras en el camino porque parte pertenecía a su propiedad y con la finalidad de dejarlo con tres metros de anchura, como consideraba que era lo que correspondía al acceso. Niega tener relación con los pinchos artesanales enterrados y con los cortes en los suministros de agua y de luz en la casa de los denunciantes.

Absolución

Su abogado ha señalado que volverá a solicitar su absolución y, en caso de que la sentencia fuera condenatoria, pedirá que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, por el retraso en el procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que si su representado es condenado, recurra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Por su parte, la acusación particular también mantendrá las peticiones de pena que planteó en su escrito. Así, pedirá que, además de por el delito de acoso inmobiliario, sea condenado por otro de lesiones psíquicas y uno de daños. Esta parte, reclama que los denunciantes sean indemnizados con casi 100.000 euros y más de 18.000 por los gastos de alquiler de la vivienda a la que se mudaron a causa del conflicto.

«Confiamos en que haya un fallo en los mismos términos, pero esta situación ha generado un grave perjuicio a mis representados, que tendrán que pasar de nuevo por la angustia de otro juicio», lamentó Fernando Cumbres.

Falta de medios

El abogado considera «sumamente grave» que en plena era de las nuevas tecnologías se sucedan estos fallos en los sistemas informáticos de los juzgados, lo que, en su opinión, es un reflejo «de la falta de medios técnicos que sufre el sistema judicial».

Además de a la pena de 2 años de prisión por el delito de coacciones en el ámbito del disfrute de la vivienda, el Juzgado de lo Penal número 2 impuso al acusado el pago de 647,45 euros por los daños materiales causados y al abono de una indemnización de 2.000 euros para cada uno de los acusados al valorar que sus actos habían sido reiterados y se habían prolongado durante varios años.

Ahora el procedimiento se retrotrae al inicio de la vista oral, por lo que tendrán que volver a declarar el acusado, los testigos, los agentes de la Guardia Civil y los peritos, tras lo que se dictará una nueva sentencia.