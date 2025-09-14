Organizada por el Club Maratón
Imparables contra el cáncer en Badajoz
Más de 400 personas se han sumado este domingo a la carrera solidaria a favor de la AECC con la que se rinde homenaje a Antonio Pérez en la barriada de La Paz
Con un minuto de silencio y un largo aplauso para apoyar a quienes luchan contra la enfermedad y recordar a los que no pudieron superarla, ha arrancado este domingo en La Paz la carrera solidaria ‘Badajoz contra el cáncer’, en la que han participado más de 400 personas entre las distintas pruebas (10 kilómetros, caminata de 5 kilómetros y las pruebas infantiles, que se han recuperado este año tras varios sin celebrarse). Este año, por primera vez, se ha sumado un grupo de marcha nórdica.
Organizada por el Club Maratón Badajoz a favor la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a la que se destina la recaudación, con esta carrera popular también se rinde homenaje en cada edición a Antonio Pérez, miembro del club y gran impulsor del deporte base en la ciudad, especialmente en su barriada de La Paz, fallecido en 2010 a causa de esta enfermedad.
La consejera de Salud y Políticas Sociales, Sara García Espada, ha asistido al pistoletazo de salida de la prueba, en el que ha estado acompañada por el concejal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Juan Parejo, el presidente del Club Maratón de Badajoz, Raúl Montero, y la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura y vicepresidenta de la AECC, María Ortiz.
El tiempo que han marcado los corredores ha sido muy dispar, pero la meta era la misma: recaudar fondos para la investigación del cáncer y los servicios que ofrece a la AECC a pacientes y familiares y promover hábitos de vida saludable para prevenir la enfermedad. A falta de cerrar las cuentas, la organización calcula que la cantidad obtenida rondará entre los 5.000 y los 6.000 euros.
En categoría masculina, los ganadores han sido Luis Mendoza, Rubén Borrego y Alejandro Vaquero, mientras que el podio femenino lo han copado Silvia Benito, Tina María Ramos y Lola Rodríguez.
La carrera ‘Badajoz contra el cáncer’ ha agotado en esta edición sus casi 600 dorsales y la organización ya estudia la posibilidad de ampliar su número para 2026. "A mayor participación, más fondos y más podremos ayudar en esta causa", ha valorado Montero, que se ha mostrado satisfecho con la respuesta que, un año más, los pacenses han dispensado a esta cita deportivo-solidaria.
