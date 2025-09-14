Muere un motorista al salirse de la carretera cerca de Hornachos
El accidente se registró en la carretera BA-079, entre Hinojosa del Valle y Hornachos
A. V. N.
Tragedia en las carreteras extremeñas. Este sábado se ha registrado un accidente de tráfico en el que ha muerto un motorista de 50 años.
Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 21.27 horas de ayer, sábado 13 de septiembre, se produjo un siniestro en la carretera BA-079, entre Hinojosa del Valle y Hornachos, en la provincia de Badajoz.
Como consecuencia de la desgracia, el conductor y único ocupante del vehículo falleció in situ en la vía.
El 112 de Extremadura movilizó a los servicios sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Rivera del Fresno y a una dotación de la Guardia Civil.
Los sanitarios solo pudieron certificar la muerte del conductor.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús