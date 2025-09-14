Muere un motorista al salirse de la carretera cerca de Hornachos

Tragedia en las carreteras extremeñas. Este sábado se ha registrado un accidente de tráfico en el que ha muerto un motorista de 50 años.

Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 21.27 horas de ayer, sábado 13 de septiembre, se produjo un siniestro en la carretera BA-079, entre Hinojosa del Valle y Hornachos, en la provincia de Badajoz.

Como consecuencia de la desgracia, el conductor y único ocupante del vehículo falleció in situ en la vía.

El 112 de Extremadura movilizó a los servicios sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Rivera del Fresno y a una dotación de la Guardia Civil.

Los sanitarios solo pudieron certificar la muerte del conductor.