Familias de Monesterio afectadas por el transporte escolar se concentran a las puertas del IES Juan Calero

Alrededor de medio centenar de personas se concentraron a las 8:15 horas de este lunes, 15 de septiembre, en la marquesina que se ubica a la entrada del Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero de Monesterio, para hacer llegar a las autoridades educativas de la región su malestar por la situación en la que ha comenzado el curso, con respecto al transporte escolar, que en este caso, afecta a algo más de una treintena de familias de la localidad, (alguno con necesidades educativas especiales), cuyos hijos cursan estudios en los Institutos de Zafra, Llerena y Segura de León.

Los convocantes, (madres y padres convocados a través de redes sociales), eligieron este lugar y este horario, por ser la parada de los autobuses que, cada día, transporta al alumnado que realiza las rutas escolares, al día de hoy afectadas por el conflicto entre la Junta y las empresas del sector. La cifra total, entre los 128 alumnos y alumnas que cada día acuden al Instituto de Monesterio y quienes salen de esta localidad para realizar sus estudios en otros centros de secundaria, podría rondar los 160.

Igualdad

Educación “igualitaria y accesible”. Eso es lo que piden las madres y padres del alumnado que, por tercer día consecutivo se ha quedado sin transporte escolar. Un hijo de Belinda García, estudia microinformática y redes, en el Instituto Ildefonso Serrano de Segura de León. “Este es su segundo año de módulo. Su padre y yo trabajamos y no tenemos posibilidad de llevarlo, ni de traerlo”. De momento, la familia cuenta con la colaboración de una chica de la localidad que trabaja en Segura.

No corre la misma suerte la hija de María Vila, que cursa estudios de agro jardinería y arte floral en el IES Suárez de Figueroa de Zafra y aún no ha estrenado curso. El problema es el mismo. “Mi hija está en casa. No podemos llevarla y traerla de Zafra todos los días”.

Pancartas pidiendo la resolución del problema del transporte / Rafa Molina

Apoyos

Durante la concentración, los familiares se vieron acompañados por la presidenta de la AMPA Vía de la Plata, del IES Maestro Juan Calero, Fátima Delgado y el presidente de la AMPA del colegio El Llano, Rafa el Ortega. También se sumaron algunos profesores del centro y algunos alumnos de transporte, que acudieron al centro educativo en coches particulares

Durante la concentración, que se prolongó hasta las 8:30, los familiares portaron algunas pancartas alusivas a esta situación: “Mi nieta solo quiere poder ir al instituto”, o, “Carmen quiere ir al instituto”.

Carta a la Junta

Desde la AMPA Vía de la Plata se ha remitido un escrito a la consejería de Educación, en el que transmiten su “profunda preocupación” ante esta situación. “La falta de transporte regular y segura, está dificultando el acceso a la enseñanza presencial, generando importantes problemas de conciliación y poniendo en riesgo el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad”, expresan en su texto.

Ante esta situación solicitan, que se adopten “medidas urgentes” para restablecer las rutas que afectan al centro; que se informe “de los plazos previstos para la normalización del servicio y que se “concreten y comuniquen, con claridad, las ayudas económicas y soluciones alternativas previstas para las familias” que tengan que trasladar por medios propios a sus hijos.