Feciex pone a los jóvenes en su punto de mira: "Queremos hacer cantera"

A falta de datos definitivos, el número de visitantes se ha incrementado con respecto a años anteriores y, especialmente, ha ganado presencia el público juvenil e infantil. La Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica, Feciex 2025, cerró este domingo sus puertas con un balance «muy positivo» y con la intención de potenciar la programación para jóvenes y niños en futuras ediciones.

«Queremos hacer cantera», aseguró la concejala de Ifeba, Elena Salgado, que se ha estrenado esta delegación con esta feria, tras relevar a Sol Giralt por su marcha a la Junta de Extremadura. Este año, el Premio Ibérico Feciex se ha entregado precisamente a la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños, Jocaex, en reconocimiento a su labor durante una década.

Salgado se congratuló de la cada vez más elevada participación de jóvenes y niños en las actividades de la feria y la voluntad de que esta tendencia siga al alza atrayendo a aquellos que aún no están familiarizados con la caza y la pesca, dos sectores que, además de ocio, pueden ofrecerles oportunidades laborales.

Aficionados a la pesca en una actividad junto al gran acuario. / Jota Granado

Asimismo, destacó que el aumento de programación relacionada con la pesca, con más expositores y con concursos que llenan el río de pescadores (en el del sábado participaron más de 70). Además, Ifeba acogió por primera vez en esta edición una jornada de la Asociación de Mosqueros de Badajoz (Amoba).

"Referente ibérico"

Durante cuatro días, Badajoz ha vuelto a convertirse en el foro donde se dan cita aficionados y profesionales de la caza y la pesca de España y Portugal. «Feciex está consolidada como referente ibérico», resaltó la concejala de Ifeba, que valoró que este año los visitantes lusos.

Talleres, concursos, formación, jornadas profesionales, gastronomía y una oferta comercial con más de 200 firmas han sido solo parte del más de un centenar de propuestas que ha acogido Ifeba desde el pasado jueves. Según Salgado, la valoración desde el punto de vista de los expositores es, en general, muy buena.

Uno de los grandes reclamos de Feciex ha vuelto a ser la gran exposición, que este 2025 se ha dedicado a la colección de Javier López de Ceballos, donde se han formado colas para acceder.