El sevillano Pedro Castro será el autor del cartel de la Semana Santa 2026 de Badajoz

Pedro Rojas Castro será el autor del cartel de la Semana Santa 2026, que se celebrará del 26 de marzo al 5 de abril.

Así lo ha decidido el pleno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria de Badajoz, que ha acordado nombrar al artista como cartelista oficial para el año próximo.

Natural de Mairena del Alcor (Sevilla) y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Castro Rojas se ha consolidado en la última década como uno de los referentes del cartelismo cofrade en el ámbito nacional. Desde su primera obra en 2013, con motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de los Remedios Coronada de su localidad natal, ha firmado un amplio repertorio de carteles de gran prestigio en diferentes ciudades españolas.

Entre sus trabajos más destacados figuran el cartel de la revista Pasión en Sevilla (2014), el de las Glorias de Alcalá de Guadaíra (2015), el de la Magna Mariana de Córdoba, el del XXV aniversario de la Cofradía de la Redención de León, así como los realizados para la Hermandad de Pasión de Córdoba (2020 y 2021). A ellos se suman obras tan reconocidas como el cartel de la salida extraordinaria de Nuestra Señora de Valme (2017), el del 50º aniversario de la bendición de Nuestra Señora de la Amargura de Cádiz (2017), el de la Purísima Concepción de Puente Genil (2020), el de la Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor (2022), el de la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura de Huelva (2023) o, más recientemente, el cartel oficial de la Semana Santa de Alicante (2024), señalan desde el consistorio pacense. Su última creación para el ámbito cofrade ha sido el cartel de la Coronación Canónica de la Virgen de la Sangre de Gerena.

Carteles con matices

La trayectoria de Pedro Castro Rojas se caracteriza por una evolución artística que transita desde un realismo casi fotográfico hacia un estilo naturalista, donde la fuerza expresiva se refleja en el cuidado tratamiento de las texturas y en la riqueza de los matices. Un lenguaje visual que convierte cada obra en un testimonio plástico de gran valor emocional y devocional.

La Semana Santa de Badajoz, declarada este año Fiesta de Interés Turístico Internacional por el Ministerio de Industria y Turismo, constituye uno de los principales referentes culturales, religiosos y patrimoniales de la ciudad. Con la designación de Pedro Castro Rojas, la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el ayuntamiento apuestan por un creador de reconocido prestigio, cuya obra contribuirá a engrandecer y difundir la Semana Santa pacense en su edición de 2026.