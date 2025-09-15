Trabajadores del colegio Los Ángeles de Badajoz convocarán una huelga si no se refuerza el personal

El colectivo de ATE-Cuidadores del Colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz, situado en la carretera de Cáceres, ha denunciado este lunes la falta de personal de apoyo en este centro que, en la actualidad, atiende a 85 alumnos con discapacidad, todos ellos con necesidades de apoyo intensivo y continuo.

La merma en el personal responde a la existencia de dos vacantes sin cubrir y dos bajas por incapacidad temporal laboral. Además, recuerdan que uno de los trabajadores cuenta con adaptación de su puesto de trabajo, lo que limita aún más los recursos disponibles.

Desde el colectivo advierten de que esta situación repercute directamente en la atención a los alumnos y reclaman una solución urgente por parte de la administración regional para garantizar la calidad del servicio.

Según ha explicado la portavoz del colectivo, Cecilia Ayuso, la plantilla oficial es de 20 ATE- Cuidadores/as, pero en la actualidad solo hay en el centro 16 efectivos reales. "Hoy estamos aquí porque la Consejería de Educación nos ha abandonado a nuestra suerte. Necesitamos que toda la sociedad conozca la situación límite, el punto de quiebre total que estamos viviendo en el Centro de Educación Especial Los Ángeles", ha defendido.

Argumenta además que el colectivo ha alertado repetidamente sobre la necesidad urgente de más personal, especialmente con el aumento de matrículas que ha habido este curso (20 alumnos nuevos); sin embargo, la portavoz asegura que "en lugar de recibir soluciones hemos recibido silencio y hemos visto cómo la situación empeoraba de forma dramática".

Plantilla

A día de hoy, la plantilla de trabajadores cuenta con cuatro profesionales menos en el centro porque, según las declaraciones de la cuidadora, hay dos vacantes que la Consejería no ha cubierto y dos bajas por enfermedad que tampoco ha sustituido.

Con este personal, deben atender a 85 alumnos con necesidades especiales y continuas. Y aquí viene lo más grave: "la propia normativa de la Junta, la Instrucción 14/2016, establece una ratio máxima de un cuidador por cada seis alumnos y alumnas. ¿Saben cuál es nuestra ratio real en el centro a día de hoy? Es de un cuidador por cada catorce alumnos o alumnas. Más del doble de lo que permite la ley", ha lamentado Cecilia Ayuso.

Con esta cifra en la mano, el colectivo vuelve a preguntar a la consejería si de verdad cree que el alumnado puede recibir un servicio de calidad, con bienestar y con seguridad en estas condiciones. "No estamos hablando de números. Estamos hablando de niños y niñas. Niños que necesitan ayuda constante para las tareas más básicas de su día a día: para vestirse, para comer, para su higiene personal, para desplazarse a sus especialistas o para garantizar su seguridad", ha añadido, al mismo tiempo que ha subrayado que "la falta de personal no es un problema administrativo, es una agresión directa a su bienestar y a su dignidad. Lo que está ocurriendo no es solo injusto. Es absolutamente inhumano".

Por todo ello, sus exigencias han sido claras: piden a la Consejería de Educación que cubran de forma inmediata las cuatro ausencias. Las dos vacantes y las dos bajas. Que refuercen la plantilla, al menos con los dos profesionales más que solicitaron formalmente por escrito el pasado mes de junio y por último que se cumpla la ley y que se respeten los derechos de los niños más vulnerables.

Ultimátum

El colectivo de trabajadores ha lanzado además un ultimátum. Si sus peticiones no se atienden y se solucionan en el transcurso de esta semana, convocarán una huelga indefinida. Si esto ocurre, la Junta de Extremadura sería, según ha advertido el colectivo, "la única responsable de que el curso 2025/2026 comience en unas condiciones precarias, vulnerando el derecho de estos niños a una educación y una atención dignas".

Y terminan con una reflexión: "Sabemos que en una huelga los más afectados pueden ser los niños. Pero que nadie se equivoque: es precisamente por ellos, por su seguridad y por su dignidad, por lo que hemos llegado hasta aquí".