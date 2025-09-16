3 victorias y 2 podios para el equipo ciclista Ankay de Monesterio en la Titán Tierra de Barros

Tras el parón estival, el equipo ciclista de Monesterio, Ankay Team, regresa a la competición con excelentes resultados. Su participación en la Titán Tierra de Barros, (con la presencia de 6 corredores), que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Santa Marta de los Barros, se saldó con un total de 3 victorias y 2 podios.

El inicio de la segunda mitad de la temporada no ha podido ser más provechoso para este conjunto, que agrupa a ciclistas de distintas localidades del sur de Extremadura y norte de Andalucía. Antonio Calderón, director deportivo del equipo ciclista, ha destacado el debut del corredor Aarón Cubero, de Calera de León, que, en su primera prueba con el maillot Ankay, ha conseguido proclamarse ganador, en categoría Junior. Esta incorporación “refuerza” al equipo, con la incorporación de una categoría, “hasta ahora vacía”.

No menos destacable fue la presencia de la corredora María Carrasco, de la localidad de Fregenal de la Sierra que, logró la victoria en categoría Máster 30, colándose en el segundo cajón del podio en la general. Sin sorpresas en categoría Sub 23, donde el actual campeón de Extremadura de Medio Maratón, Emilio Cordero, de Cabeza la Vaca, sumó una nueva victoria.

También pisó podio Antonio José Rodríguez, ‘Chico’, que participó en categoría Élite, junto a sus compañeros, José Manuel Garrote, de Monesterio, 5º en su categoría y Pablo Guerra, de Cabeza la Vaca que ocupó la 8ª posición.

Satisfacción en el equipo, ante esta “ilusionante” segunda mitad de temporada en la que se esperan “nuevos logros”. Lo más inmediato, el anuncio de la participación de Ankay en ‘La Conquista de La Vera’, en Arroyomolinos de la Vera, programada para el próximo sábado, día 20, para un máximo de 400 corredores.