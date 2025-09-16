Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»

«No están cerrando apartamentos turísticos, están cerrando pisos ilegales, que es una cosa completamente distinta». Estas son palabras de Cristian Palacín, propietario de seis alojamientos de uso turístico en Badajoz. Con esta frase quiere despejar «la confusión» que ha rodeado a la revocación de ocho licencias en la ciudad, que afectan a viviendas particulares anunciadas sin autorización en plataformas digitales.

El Ministerio de Consumo ha detectado 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura, ocho de ellos en la capital pacense. Todos ellos deberán desaparecer de portales como Airbnb o Booking al no disponer de número de registro, requisito obligatorio desde el pasado 1 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enmarcó la medida en su estrategia para mejorar el acceso al alquiler recuperando inmuebles que estaban en uso turístico irregular.

Palacín subraya que esta diferencia rara vez se explica y que genera un estigma sobre quienes cumplen con la ley. Según él, los apartamentos turísticos con licencia operan bajo las mismas condiciones que un hotel o una pensión: acceso independiente desde la calle, superficie mínima, seguro de responsabilidad civil y un registro de viajeros comunicado a la Policía. También deben mostrar el número oficial en los anuncios y exhibir una placa identificativa en la entrada.

Los inmuebles afectados, en cambio, nunca pasaron por ese filtro. Se trataban, en su mayoría, de viviendas particulares convertidas en alquiler turístico sin autorización. Durante años —señala Palacín— bastaba con subir «el piso de la abuela» a una plataforma de internet para obtener ingresos rápidos, aunque no se cumplieran los requisitos legales.

Beneficia al sector

Para el empresario, la retirada de esas licencias es positiva. Defiende que devuelve viviendas al mercado residencial y que fortalece al propio sector turístico: «Esto nos beneficia a quienes trabajamos dentro de la ley. Nos distingue claramente de quienes nunca debieron operar», afirma.

El mensaje, insiste, es que los apartamentos turísticos legales no son parte del problema. «Somos parte de la oferta turística de la ciudad y cumplimos la normativa. Lo único que pedimos es que se distinga entre quienes cumplimos y quienes no. El problema son los pisos ilegales, y que se retiren es una buena noticia», concluye este pacense.