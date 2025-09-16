Tres empresas pujan por una de las parcelas municipales en venta en Badajoz

A la segunda va la vencida. Esta vez no ha quedado desierto el concurso. Tres empresas han mostrado interés por una de las parcelas sacadas a la venta por el Ayuntamiento de Badajoz para acometer inversiones con los ingresos obtenidos. Estas inversiones estaban previstas en el presupuesto municipal de 2024 y de nuevo incluidas en el de 2025.

Se trata de una parcela situada en la margen derecha, entre la avenida Adolfo Díaz Ambrona y el parque del río Guadiana. El ayuntamiento la sacó a subasta el julio. A primeros de agosto terminó el plazo para pujar y se han presentado tres promotoras. El precio de salida era de 648.000 euros (784.487 euros con IVA). De las tres empresas interesadas, la que más ofrece es Gemnova Promoción y Desarrollo SL, que pone sobre la mesa 801.101 euros (sin IVA). La segunda mejor posicionada es Oramba Centro Estructura, que ofrece 750.000 euros y, en tercer lugar, Sendibel Projectos, por 660.000 euros.

Se trata de la segunda subasta de terreno municipal del ayuntamiento pacense vinculada a las inversiones del presupuesto. La primera salió en octubre del año pasado, de unos terrenos municipales próximos a esta parcela de Díaz Ambrona. Salieron a la venta por 1,2 millones pero la subasta quedó desierta.

La parcela que ahora sí ha suscitado interés entre los promotores es de uso residencial, para la construcción de viviendas, y tiene una superficie de 1.364 metros cuadrados.

Más parcelas en venta

Después de éste terreno, el ayuntamiento ha sacado más patrimonio a la venta.

Se trata de dos terrenos ubicados en San Roque Norte y un tercero junto a Huerta Rosales. El valor de la venta estimado entre los tres roza los 6 millones de euros.

Estas parcelas se suman a las que ya puso a la venta en Adolfo Díaz Ambrona, en la calle Antonio de Chaves y la de la Casa de las Aguas. La mesa de contratación de la primera se reunió el pasado 20 de agosto.

El grupo municipal socialista ya anunció a principios de verano que no se hubiesen vendido los terrenos que estaban previstos en el presupuesto de 2024, por valor de más de 8 millones de euros, lo que condiciona que se lleven a cabo inversiones, entre ellas, el nuevo punto limpio de la zona sureste (300.000 euros), la reforma de la plaza de Santa María de la Cabeza (350.000 euros) y un nuevo Centro de Protección Animal (450.000), entre otros proyectos.