La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura

El pasado día 10 de septiembre, la localidad de Cabeza la Vaca, conocía la esperadísima decisión del Consejo de Turismo de Extremadura que, por unanimidad, decidió declarar 4 nuevas Fiestas de Interés Turístico, entre ellas, la Feria de la Castaña.

“Estamos muy satisfechos con esta noticia, que llevábamos mucho tiempo esperando. Un reconocimiento más que merecido, que, seguro compartirán todos los que conozcan nuestra fiesta”, ha expresado el alcalde de la localidad, Luis David Zapata.

La de este año, que se celebrará entre los días 31 de octubre, al 2 de noviembre, será muy especial. Se conmemoran veinte años desde la primera edición de la Feria de la Castaña, a la vez que se celebrará esta declaración. “Será una feria de continuidad”. “Hemos alcanzado un nivel que, ahora debemos mantener”, manifiesta el alcalde. A las puertas de esta nueva edición y tras una reunión del comité organizador, Zapata explica que, la feria “está muy consolidada”, con lo que más allá de introducir grandes cambios, --en su evolución, la feria ha avanzado tanto en el número de visitantes, como en la calidad que ofrece--, ahora, la organización trabaja en “corregir, para mejorar”.

Celebración de la Feria de la Castaña en el año 2014 / Rafa Molina

Dos décadas

La Feria de la Castaña busca, desde sus orígenes, la promoción de Cabeza la Vaca en su conjunto a través de su producto más emblemático. La idea original recuerda Luis David, fue del que también fuera alcalde de la localidad durante muchos años, Manuel Vázquez. A partir de ahí, “todas las corporaciones municipales han trabajado en potenciar esta fiesta”, fruto de la “colaboración de todo el pueblo a través de nuestros empresarios y asociaciones y, el respaldo de toda la población”.

Conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura no ha sido nada fácil para el ayuntamiento de Cabeza la Vaca. Es la tercera vez que el ayuntamiento concurre ante la administración regional para conseguir esta mención. “La última vez que nos valoraron fue durante la pandemia”, una situación totalmente atípica como para poder apreciar con normalidad el potencial de esta feria que aúna tradición, arraigo cultural, gastronomía y participación ciudadana, representando un magnífico atractivo turístico y económico tanto para el propio municipio, como para la región.

Promoción de la castaña de Cabeza la Vaca durante la feria de 2013 / Rafa Molina

Tentudía

Esta declaración viene a consolidar la identidad turística de la comarca de Tentudía, capaz de atraer a miles de visitantes. Así, la Feria de la Castaña se une a otras 5 Fiestas de Interés Turístico regionales, como son la Romería de San Isidro y la Chanfaina de Fuente de Cantos, las Capeas de Segura de León, el Corpus de Fuentes de León y el Día del Jamón de Monesterio.

Algo tendrá el territorio y las gentes de Tentudía para ser una de las comarcas extremeñas con un mayor número de fiestas reconocidas con esta distinción. Luis David Zapata lo tiene claro: “Entorno natural, gastronomía, patrimonio, y sobre todo, el carácter de una población que, todavía mantiene la idiosincrasia del mundo rural, capaz de transmitir esta personalidad a quienes nos visitan”.