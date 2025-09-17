La mujer de un acusado de agresión sexual a sus hijas menores en Badajoz se desdice y lo culpa

El matrimonio acusado de agresión sexual continuada a dos de sus hijas menores de edad negaba los hechos y defendía su inocencia, pero este martes, en la primera sesión del juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Badajoz, la mujer se desdijo de lo declarado en fase de instrucción y culpó a su pareja. A ambos los defendía el mismo abogado, Arturo Magro, que tuvo que solicitar la suspensión de la vista al comienzo de la declaración de la procesada al entrar en contradicción con la de su marido, que había comparecido primero ante el tribunal.

«La situación ha dado un giro de 180º», reconoció el letrado, que se mantendrá como abogado del varón, mientras que la mujer tendrá que designar a otro. Magro mostró su sorpresa por el cambio de versión, que achacó a supuestas influencias que la acusada haya podido recibir en las últimas semanas.

La fiscalía solicita para el padre 30 años de prisión por dos delitos de agresión sexual continuada (15 años por cada uno) a dos de sus hijas cuando estas eran menores de edad (una tenía unos 12 años y otra 13) y 24 años y 10 meses para la madre por complicidad en la comisión de estos hechos, que presuntamente conoció y consistió.

En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 60.000 euros para cada una de las víctimas por los daños.

La denuncia contra sus progenitores se presentó en enero de 2023. Fue la menor de las tres hijas de la pareja, de unos 12 años, la que contó a una profesora y una psicóloga de su instituto que su padre la agredía sexualmente, tras lo que el centro puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. A raíz de esta primera denuncia, otra de sus hermanas, ya mayor de edad, también acusó a su padre de haberla agredido sexualmente cuando contaba con 13 años

La menor está representada por la Abogacía de la Junta de Extremadura, que tiene su tutela, y la mayor de edad por la abogada Pilar Martos. Ambas acusaciones particulares piden las mismas penas que el ministerio público.

El matrimonio no ha entrado en prisión, pero tiene una orden de alejamiento hacia sus dos hijas. El padre ya fue denunciado por la tercera hija por los mismos hechos, pero fue absuelto.

El juicio por estos hechos ya se suspendió el pasado 1 de abril al no comparecer la acusada. La nueva fecha para la vista es el 20 de enero de 2026.