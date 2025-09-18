Suceso
Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
Llevan varios meses sin pagar el alquiler al propietario del inmueble
La intervención ha contado con la presencia de Policía Nacional
Una empresa de desokupas ha acudido este jueves a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales. El propietario del inmueble, situado en la calle San Pedro de Alcántara, había solicitado la intervención tras varios meses de impago.
La actuación ha comenzado sobre las 09.30 horas de la mañana. Varios trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a la vivienda. El inmueble, de dos pisos, está okupado por una mujer que llevaba cinco meses sin pagar y por un hombre que acumulaba hasta diez meses de impago. Ambos de nacionalidad ucraniana.
Por el momento, la empresa afirma estar apunto de alcanzar un acuerdo con la mujer para que abandone la vivienda. “Estamos intentando que se marche sin pedir dinero, solo con un acuerdo”, ha explicado el gerente, Rafael Díaz. Por su parte, el propietario ha expresado que la mujer solicita compensación económica y que se rehúsa, por el momento, a abandonar el domicilio. "Estamos intetando también solucionar y llegar a un acuerdo con servicios sociales", ha contado Díaz. En cuanto al otro inquilino, también de nacionalidad ucraniana, añadió que “dentro de un par de días volveremos para hablar con él” e intentar conseguir también su salida.
La empresa Horus Desokupa se presenta como una compañía de desokupación legal que actúa en toda España. Ofrecen mediación extrajudicial con los ocupantes, asesoramiento jurídico y medidas de seguridad para prevenir nuevas ocupaciones. En su web aseguran que trabajan en “tiempo récord” y que, si no logran recuperar la vivienda, devuelven el dinero al propietario.
La operación de este jueves ha contado con la presencia de la Policía Nacional. Varios agentes acudieron a la zona durante el desalojo y, según la empresa, respaldaron la actuación de los trabajadores. “La Policía se ha puesto de nuestro lado”, ha asegurado Díaz.
