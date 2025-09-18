Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales

Llevan varios meses sin pagar el alquiler al propietario del inmueble

La intervención ha contado con la presencia de Policía Nacional

Una empresa desaloja a una familia que ocupaba una vivienda de forma ilegal

Una empresa desaloja a una familia que ocupaba una vivienda de forma ilegal

La Crónica de Badajoz

Claudia Goyeneche

Claudia Goyeneche

Una empresa de desokupas ha acudido este jueves a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales. El propietario del inmueble, situado en la calle San Pedro de Alcántara, había solicitado la intervención tras varios meses de impago.

La actuación ha comenzado sobre las 09.30 horas de la mañana. Varios trabajadores de la empresa Horus Desokupa acudieron a la vivienda. El inmueble, de dos pisos, está okupado por una mujer que llevaba cinco meses sin pagar y por un hombre que acumulaba hasta diez meses de impago. Ambos de nacionalidad ucraniana.

Por el momento, la empresa afirma estar apunto de alcanzar un acuerdo con la mujer para que abandone la vivienda. “Estamos intentando que se marche sin pedir dinero, solo con un acuerdo”, ha explicado el gerente, Rafael Díaz. Por su parte, el propietario ha expresado que la mujer solicita compensación económica y que se rehúsa, por el momento, a abandonar el domicilio. "Estamos intetando también solucionar y llegar a un acuerdo con servicios sociales", ha contado Díaz. En cuanto al otro inquilino, también de nacionalidad ucraniana, añadió que “dentro de un par de días volveremos para hablar con él” e intentar conseguir también su salida.

La empresa Horus Desokupa se presenta como una compañía de desokupación legal que actúa en toda España. Ofrecen mediación extrajudicial con los ocupantes, asesoramiento jurídico y medidas de seguridad para prevenir nuevas ocupaciones. En su web aseguran que trabajan en “tiempo récord” y que, si no logran recuperar la vivienda, devuelven el dinero al propietario.

La operación de este jueves ha contado con la presencia de la Policía Nacional. Varios agentes acudieron a la zona durante el desalojo y, según la empresa, respaldaron la actuación de los trabajadores. “La Policía se ha puesto de nuestro lado”, ha asegurado Díaz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales

Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales

Investigado por provocar intencionadamente tres incendios forestales que afectaron a 25 hectáreas en Azuaga

Investigado por provocar intencionadamente tres incendios forestales que afectaron a 25 hectáreas en Azuaga

Las joyas del realismo contemporáneo de Eduardo naranjo se exponen en Burgos

Las joyas del realismo contemporáneo de Eduardo naranjo se exponen en Burgos

El Gobierno mejorará las infraestructuras del aeropuerto de Badajoz, pero no incluirá el sistema antiniebla

El Gobierno mejorará las infraestructuras del aeropuerto de Badajoz, pero no incluirá el sistema antiniebla

Pilar Andújar: "El flamenco siempre ha pertenecido a mi propia identidad, es una filosofía de vida"

Pilar Andújar: "El flamenco siempre ha pertenecido a mi propia identidad, es una filosofía de vida"

El incendio de un camión corta dos carriles de la A-5 a la altura de Montijo (Badajoz)

El incendio de un camión corta dos carriles de la A-5 a la altura de Montijo (Badajoz)

Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo

Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo

La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura

La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura
Tracking Pixel Contents