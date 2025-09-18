Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fuego se ha propagado a la cuneta y la mediana

El incendio de un camión corta dos carriles de la A-5 a la altura de Montijo (Badajoz)

El tráfico se ha visto afectado durante más de dos horas

Así ha quedado el camión incendiado.

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

El incendio de un camión por causas que de momento están en investigación ha afectado al tráfico en la autovía A-5 a la altura de Montijo, en Badajoz. Todo apunta a que el origen ha sido una avería mecánica. La cabeza tractora del camión ha quedado completamente calcinada.

Ha producido sobre las 18.30 horas de este miércoles, en el kilómetro 365 en sentido Portugal, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen del incendio del camión en la autovía.

El incendio, que comenzó en el vehículo, se extendió a la cuneta y a los pastos, lo que requirió la actuación de los bomberos de la Diputación de Badajoz (Cepei), así como de la Guardia Civil de Tráfico, que ha estado controlando las retenciones.

Otro camión que circulaba en el mismo sentido, también se vio afectado. La circulación se ha restablecido con precaución habilitando uno de los carriles a las 20.52 horas.

El incendio de un camión corta dos carriles de la A-5 a la altura de Montijo (Badajoz)

