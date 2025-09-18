Las joyas del realismo contemporáneo de Eduardo naranjo se exponen en Burgos

Una colección de 44 cuadros, la mayor parte de ellos de su última etapa artística, forman parte de la colección que el pintor extremeño, de Monesterio, Eduardo Naranjo, lleva, por primera vez en su dilatada carrera artística, hasta la ciudad de Burgos. La Sala Pedro Torrecilla, de la Fundación Círculo, en el número 3 de la Plaza de España de la capital burgalesa, acoge, hasta el próximo día 16 de noviembre, una exposición con una detallada selección de obras, entre las que destacan una extraordinaria colección de grabados.

Exponer en Burgos ha sido “toda una sorpresa”, relata el prolífico autor. “Hacía bastante tiempo que tenían mucho interés en exhibir mi obra. Conocí la sala. Me pareció idónea y, aquí estamos”, relataba el pintor de Monesterio minutos antes de participar en una rueda de prensa, previa a la inauguración oficial, que tuvo lugar la noche de este miércoles, 17 de septiembre.

La propuesta de Eduardo Naranjo cuenta con un conjunto de obras “muy recientes”, con la que los visitantes, podrán disfrutar de la habilidad en el dibujo, la pintura y el grabado, de uno de los pintores más reconocidos por su destreza técnica y profunda carga poética. Su trabajo, descrito como un nexo entre el realismo y lo onírico, queda fielmente plasmado en esta exposición, oportunidad única, para conocer sus últimas creaciones.

Reflejos

De cuanto se expone en la Sala Pedro Torrecilla, el autor destaca parte de la colección, ‘Reflejos’, inspirada, en su día, en un viaje de Naranjo a la isla de Fuerteventura. “Entre estos cuadros están algunas de mis obras preferidas”, expresa el artista, desde siempre obsesionado con pintar esa luz que, a través de cristales y espejos, crean algunas de las escenas fugaces más representativas de su obra.

La realidad personal del autor a la vista de todos a través de escenas familiares, paisajes, momentos de la vida cotidiana y, rincones o escenas de su Monesterio natal, forman parte de un conjunto de piezas maestras, con las que deleitarse en una exposición que permanecerá abierta hasta el día 16 de noviembre.

En el MUBA

La selección de obras, ha sido, para Eduardo, “relativamente fácil”. Son cuadros que el autor conserva en propiedad y que posiblemente, --“si el proceso continúa hacia adelante” --, pudieran ser expuestas en un espacio, “dedicado por el Museo de Bellas Artes de Badajoz”, (MUBA), al pintor de Monesterio. Se trata, de “un proyecto muy ilusionante”, que, según Naranjo, “está paralizado”, a la espera de “retomar contactos con la nueva presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz”, entidad a la que pertenece este museo.

No sería una donación. Más bien, una “prestación” de estas obras, algunas de las cuales ya se exhibieron en este mismo escenario en el año 2020, bajo el título, ‘Eduardo Naranjo: El lugar de la figura’, que batió todos los récords del MUBA, con casi 13.000 visitas.

Superados los 80 años, Eduardo Naranjo continúa activo y emocionado. Antes de inaugurar la exposición burgalesa el artista afirmaba sentirse “ilusionado y muy comprometido”. Actualmente, el artista trabaja en una nueva serie, de paisajes, “muy original”, uno de los cuales puede contemplarse en esta misma exposición.