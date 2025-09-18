Pilar Andújar, bailaora pacense: "El flamenco siempre ha pertenecido a mi propia identidad, es una filosofía de vida"

La bailaora Pilar Andújar (Zaragoza, 1967), celebra este jueves 18 de septiembre el 40 aniversario de su escuela de flamenco en Badajoz.

La gala, que tendrá lugar en el teatro López de Ayala a las 20.00 horas, homenajeará a todas las personas que han acompañado a la artista a lo largo de este camino. Entre ellos, su hijo, el bailaor Diego Andújar, que dirigirá la parte artística del espectáculo.

Participarán también Montse Cortés y José Galván, como artistas invitados; los cantaores Esther Merino, Alejandro Vega y La Kaíta; el guitarrista Joaquín Muñino; Pedro Calero, al piano o Amalia Mateos, con la flauta travesera.

Cuando fundó la escuela de flamenco ¿se imaginaba llegar a celebrar 40 años de historia? ¿Qué significan para usted estas cuatro décadas dedicadas al flamenco?

Bueno, cuando comencé con la primera escuela tenía 17 años para 18, ahora ya tengo 58 años. Sí me imaginaba por entonces celebrar cuatro décadas y me imagino más, porque yo siempre he soñado y mis sueños no tienen límite. ¿Y qué significan estos 40 años de vinculación al flamenco? Significan mi biografía, mi historia. El flamenco siempre ha pertenecido a mi propia identidad, es una filosofía de vida.

¿Cómo ha evolucionado el centro en términos de metodología, estilo y alumnado desde sus inicios hasta hoy?

Cuando empecé era la época del boom de las sevillanas, había sevillanas en todos los saraos, en salas de fiesta, tanto en Madrid, en la capital, como en casi cualquier rincón de España. Y bueno, pues enseñé a bailar sevillanas, y sigo. Pero es verdad que en el sentido de la enseñanza, yo siempre lo he personalizado mucho. Me gusta que la personalidad del que baila, del que ejecuta un palo del flamenco, se plasme en su baile. Si eres elegante, que tu baile sea elegante. Que no sea una farsa. Entonces, me encanta que cada alumno intente sacar su propio arte, que es la mezcla de su sentimiento, su personalidad y esa técnica que yo le enseño.

¿Cómo ha influido el flamenco en su vida personal, en su forma de ser y de ver el mundo?

El flamenco para mí se ha convertido en una herramienta. En una herramienta sanadora. El flamenco, cuando la vida te da algún palo que otro (que siempre hay), te ayuda a meterte en esa burbuja que el flamenco te permite y así focalizar esos sentimientos y echarlos fuera si no son positivos. En mi vida es súper importante, porque además he tenido grandes aficionados que me han enseñado a amar el flamenco desde los primeros intérpretes del flamenco antiguo. He tenido ocasión de bailar en el mismo cartel con personas tan importantes como Juanito Valderrama, la Niña de la Puebla, Manolo Escobar, Raimundo Amador, Maite Martín o Antonio Canales.

¿Puede contarnos algún momento o alumno que marcaron un antes y un después en la historia de la escuela?

Me voy a centrar en mi alumna Ana Cerrato, Anita, para todos. Es una chica de 38 años que cuando era pequeña su madre me la trajo a bailar. Tiene síndrome de Down y el flamenco no es exclusivo para ciertas personas. Es inclusivo, todo el mundo puede bailar y Anita es la verdadera demostración de que el flamenco tiene tanta libertad de expresión que además cada día baila mejor y es su manera particular de expresarse. Para mí ver que se expresen niños que no pueden hacerlo como nosotros y que lo puedan transmitir bailando me parece que es un hito.

En este aniversario, han preparado un espectáculo especial con artistas invitados (como Esther Merino y La Kaíta). ¿Cómo eligieron las colaboraciones y qué papel juegan en este homenaje al flamenco extremeño?

Montse Cortés me parece una gitana con una voz personalísima, súper dulce como persona, pero con raza y de raza como artista. Estoy súper agradecida de que haya querido acompañarme. A Esther Merino la conozco desde pequeña. La Lámpara Minera. De todos los compañeros que triunfan, me siento orgullosa de poder tener su amistad y su cariño. La Kaíta y Alejandro son amigos de toda la vida, por eso es importante que estén con nosotros. Es que sin ellos no habría 40 años por todo lo alto. Si no está el arte de Montse Cortés, el flamenco de mi hijo Diego, la guitarra de Joaquín Muñino, el piano de Pedro Calero y de mi maestro José Galvá, no concebiría un aniversario.

Su hijo, Diego Andújar, participa también de manera importante. ¿Cómo ha sido trabajar conjuntamente estos años y qué aportaciones cree que ha hecho él al proyecto?

Diego empezó a bailar desde pequeñito, cuando estaba cuidándolo mi madre en la cocina. Mientras mi madre guisaba, él bailaba. Entonces ahí fue un poco el descubrimiento mientras yo estaba trabajando. Tengo otro hijo, Álvaro, que no siguió los mismos pasos (aunque no se le daba mal). Este espectáculo lo dirige Diego. También hace la puesta de luces, de escenografía. Llevará al espectador a ese salón de mi casa donde yo, cuando era pequeña, soltaba la cartera del cole, le bailaba a mi imaginación que era al público que estaba sentado en los sillones vacíos del salón de mi casa. Y todo lo ha hecho de tal manera que ha conseguido que la gente pueda disfrutar mucho esta tarde en el teatro.

Durante el espectáculo, se rendirá un homenaje a la figura del comendador Riu Nabeiro. ¿Por qué?

Sí, nos hemos tenido mucho cariño. A Diego lo han conocido desde pequeñito, pues lo llevaba a los escenarios de Café Delta y les cogí muchísimo aprecio. Siempre me han apoyado y para mí Portugal es mi segundo lugar en el mundo. El primero, por supuesto, es España, pero el segundo elegiría siempre Portugal que me lo conozco al dedillo, porque he bailado en cada rincón. Me lo he recorrido entero. Mañana habrá una sorpresa muy bonita con Jorge Goes, Esther Merino y una de mis bailarinas que van a bailar algo que huele mucho al aroma del café.

Si pudiera hablar con la Pilar Andújar que empezó hace cuatro décadas, ¿qué consejo le daría hoy?

Sobre todo le diría que no dejara nunca de ser valiente y no perdiera el entusiasmo. A esa joven Pilar de 17 años también le diría que muchas gracias, porque en esos primeros años hizo feliz a mucha gente y que yo aprendo de ella, para no perder la ilusión y poder seguir haciendo feliz a los demás.