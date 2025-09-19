"Hasta 16 horas sin agua": la realidad de algunas viviendas de Cerro Gordo

Pilar Martínez reside en un bloque de 96 viviendas en la plaza Conde de la Torre del Fresno, en Cerro Gordo (Badajoz). Allí, todos los vecinos sufren continuos problemas con el suministro de agua: son muchos los afectados y cada mañana se acuestan con la incertidumbre de no saber si, al levantarse, tendrán agua en casa.

La situación se repite desde hace meses y solo en esta semana han tenido dos días con cortes de agua consecutivos. “El último día hemos estado 16 horas sin agua. Esto se lleva muy mal, porque el agua es el recurso vital para todo ser vivo y esto es un problema directamente para nosotros, por el consumo, por el aseo y por el estado en el que llega el agua. Es imbebible, sabe mal y el color es turbio”, explica.

Lo que más preocupa a los vecinos es el impacto que esta situación puede estar teniendo en su salud, pero reconocen que también hay consecuencias económicas. “Nos genera costes económicos adicionales en nuestra comunidad. Las bombas se estropean, hay que limpiar el foso porque se llena de barro y esto repercute también en los electrodomésticos. Con todos mis respetos a quien corresponda, le pido que ese respeto sea recíproco. ¿Por qué? Porque estamos pagando unos suministros con nuestros impuestos y además, en el último año, el incremento del agua ha sido sustancial en nuestros recibos. Estamos pagando por unos servicios que no estamos recibiendo”.

Una de las razones que ha llevado hoy a Pilar a ejercer de portavoz de sus vecinos es la última información publicada por este diario sobre los problemas de agua en Cerro Gordo. En ella, los técnicos de la empresa suministradora aseguraban que la presión en la zona era buena. “Veo una publicación que se hace en el periódico y la respuesta por parte del ayuntamiento, del señor alcalde o de la información de sus técnicos, es un poco insultante a la inteligencia de la gente, porque dice que todo esto está normalizado. Si es así yo le pido al alcalde que se quede una temporada a vivir aquí y le invito a que cuando salga el agua turbia la beba. A ver si eso le parece normal, porque a nosotros no y estamos ya muy molestos, nos sentimos ofendidos”, ha lamentado.

Sobre el origen del problema, Pilar indica que los vecinos intuyen que la red de tuberías no está en buenas condiciones y que está siendo preferible bajar la presión en algunas zonas del barrio para que no 'revienten' las tuberías. “No somos especialistas, pero si la red no está en buenas condiciones, que la mejoren, que para eso lo pagamos, ¿Que es mejor bajar una presión para que no reviente una tubería? Entonces, ¿estos son arreglos o son chapuzas? Pregunta.

Roberto Egido, administrador del edificio y también vecino de la comunidad, asegura que están hartos de una situación que se repite con frecuencia. Solo en septiembre han sufrido dos averías —los días 9 y 16— y en mayo ya padecieron un corte importante de suministro. Una incidencia subraya, que en Cerro Gordo ocurre demasiado a menudo. “Es un problema porque además aquí ya veis que no hay muchas tiendas. Si te quedas sin agua necesitas ir a algún supermercado a comprarla. La mayoría de los vecinos están resignados porque es una situación que se repite todos los años y que no nos dan una solución”.

Emprenderán acciones

Hace unos meses presentaron una reclamación a Aqualia como administradores de la comunidad y ahora mismo, los vecinos están preparando otra. “La empresa no reconoce el problema, sino que nos responsabiliza a nosotros de que el mantenimiento de los grupos de presión son responsabilidad nuestra, algo que sabemos, pero no estamos hablando de un problema de falta de mantenimiento de nuestro grupo de presión, sino que es un problema que nos están provocando ellos”, asegura, “por eso vamos a valorar tomar otro tipo de medidas, de ir un poco más allá, de hablar con nuestra asesoría jurídica y de tirar para adelante con alguna reclamación ya de otro tipo".

Cabe recordar que Facua-Consumidores en acción (el colectivo de consumidores de Extremadura), ha participado esta semana en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura precisamente para poner sobre la mesa los problemas de la calidad del agua en algunos municipios de la región y en concreto, en la ciudad de Badajoz, en las barriadas de Tulio y de Cerro Gordo.

Su presidente, José Manuel Núñez, ha visitado hoy la barriada para escuchar las reivindicaciones de los vecinos afectados. Recuerda que no se trata de un problema nuevo ni exclusivo de Cerro Gordo, ya que otras zonas también lo sufren. Subraya que, si los cortes de agua generan daños, estos son "cuantificables" y pueden reclamarse, "por lo que Aqualia tendrá que responder".

"Estamos aquí para prestar asesoramiento a los vecinos y animarles a presentar sus reclamaciones. Si no reciben respuesta o la empresa se desentiende, el siguiente paso sería acudir al arbitraje de consumo, una vía gratuita. Y, en caso de que alguna de las partes no quedara conforme, entonces habría que recurrir a los tribunales". Núñez insiste en que las protestas en redes sociales o en los medios son importantes, pero recalca que lo fundamental es reclamar oficialmente.

Respuesta de Aqualia

El gerente de Aqualia en Badajoz, José Vicente Moreno, ha asegurado a este diario que los cortes de agua son "puntuales" y que se producen cuando es necesario interrumpir el suministro para reparar averías en la red, "como ocurre en cualquier otra zona de la capital pacense".

Explica que la barriada, situada a siete kilómetros de la ciudad, está conectada al anillo perimetral de la red de Badajoz y no dispone de un depósito propio, lo que provoca que todas las incidencias repercutan directamente en estos vecinos.

Es consciente de que en ocasiones el agua puede salir turbia, pero lo atribuye a las averías, algo que, subraya, "sucede en todos los barrios". En este sentido, ha reconocido que esta misma semana ha habido dos cortes en Cerro Gordo, a consecuencia de "problemas registrados" en otras zonas, concretamente en Cerro de Reyes y en la entrada de Los Montitos.

Por último, el gerente ha recalcado que la empresa está "presente" de manera constante en la barriada y asegura que acudirán todas las veces que sea necesario para ayudar y ofrecer soluciones dentro de sus posibilidades. "Estamos dispuestos -como siempre lo hacemos- a visitar el barrio cuando nos avisen, a colaborar y a hacer todo lo que esté en nuestras manos".