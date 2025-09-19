Almendralejo acoge en noviembre el IV Festival de la Animación y el Videojuego

Almendralejo volverá a convertirse en la capital extremeña de la animación y el videojuego con la celebración de la cuarta edición del Festival Frame, Play & Screen (FPS), que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en distintos espacios de la ciudad, con el centro cultural San Antonio como sede principal.

El FPS nació en 2022 como una iniciativa para acercar a Extremadura el mundo profesional de los animadores, creativos y directores que dan vida a una de las industrias culturales y creativas con mayor crecimiento. Por ediciones anteriores han pasado nombres ligados a grandes proyectos como Buscando a Nemo, Robot Dreams, Unicorn Wars o videojuegos de la saga Blasphemous, consolidando a Almendralejo como punto de encuentro entre profesionales, estudiantes y aficionados.

La edición de este año apuesta por llegar a un público aún más amplio, con más talleres participativos, actividades en las semanas previas y varias novedades. Entre ellas destacan dos concursos de nueva creación: el Primer Concurso de Carteles FPS, que seleccionará obras inspiradas en la animación y el videojuego para exponerlas durante el festival, y el Primer Concurso de Escaparates FPS, en el que los comerciantes de Almendralejo podrán tematizar sus tiendas con motivos de la cultura gamer y de la animación.

El cartel de ponentes de esta cuarta edición vuelve a reunir a figuras de prestigio internacional. Entre los nombres confirmados está Diego Porral, director y animador formado en la escuela Goebelins, que ha dirigido un capítulo de la aclamada serie de Netflix Love, Death & Robots, ganadora de dos premios Emmy. También estará José Luis Ucha, director de My Little Pony: A New Generation de Boulder Media, que compartirá su experiencia profesional y sus próximos proyectos.

El festival contará de nuevo con la presencia de María Luquero y Reyes Arnal, profesionales en pleno crecimiento que han trabajado en proyectos como Robot Dreams, Pocoyó o en el estudio de efectos visuales El Ranchito, además de crear sus propias producciones.

La productora GLOW, impulsora del festival, y el Ayuntamiento de Almendralejo mantienen su colaboración para seguir consolidando a la ciudad como la “Ciudad de la Animación y el Videojuego” en Extremadura. La imagen oficial de esta edición ha sido creada por el joven Arriate Studio, de Cádiz.

El evento cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura de España, los Fondos Next Generation de la UE y el apoyo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.