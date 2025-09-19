Las cianobacterias continúan presentes en las aguas del Guadiana a su paso por Badajoz

Las cianobacterias continúan estando presentes en las aguas del río Guadiana a su paso por Badajoz. Así lo ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a este diario. La presencia de estos microorganismos en la ciudad se detectó en verano, concretamente, durante los análisis periódicos realizados durante el mes de julio. Estas analíticas se enmarcan dentro de los controles regulares que realiza confederación.

Entonces, José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, aseguró que la presencia de estas bacterias tenía que ser confirmada con una segunda muestra. Pese a las consultas realizadas, la CHG no informó sobre el resultado de los análisis realizados en la semana del 11 de agosto. Ahora, la administración responsable del Guadiana confirma a La Crónica de Badajoz que las cianobacterias siguen presentes en las aguas de la ciudad.

Nivel 2 de alerta

Esto provocó que entonces se comunicara a Salud Pública la situación y desde ese momento se mantenga el nivel de alerta 2, "tanto para aguas de recreo como para aguas de consumo", como informan desde la CHG. Esta situación de alerta conlleva medidas concretas. Entre ellas la suspensión de actividades recreativas en contacto con el agua como pueden ser pruebas deportivas que requieran sumergirse, el baño o los deportes acuáticos. Además, esta genera un control y muestreo más frecuente del agua para hacer un seguimiento más cercano de la evolución de estos microorganismos.

Al mismo tiempo, plantea que las administraciones competentes realicen la comunicación pública y alerten de la situación mediante los medios que estimen oportuno.

Una muestra de Confederación Hidrográfica del Guadiana localiza cianobacterias tras un análisis en el club del piragüismo de Badajoz. / Santi García

Pese a estas alertas por parte de las autoridades y de las medidas señaladas, son numerosos los pacenses que las desatienden. Es frecuente ver a personas practicando piragüismo en el río a su paso por la ciudad o empleando 'patos', flotadores que se usan para pescar desde dentro del propio cauce.

Al mismo tiempo, aunque con menor riesgo para la salud, el campeonato de pesca que se desarrolla cada año dentro de la programación de Feciex, la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, también se desarrolló sin inconvenientes, según ha podido conocer este diario.

¿Qué causan las cianobacterias?

Las cianobacterias son un tipo de microorganismo procariota. Esto quiere decir que no tienen núcleo definido y realizan fotosíntesis, como realizan las plantas. Tienen unos pigmentos como la clorofila (verde) o la ficocianina (azul) que le dan su nombre popular, algas azules.

Estas bacterias suelen vivir principalmente en ambientes acuáticos, dulces o salados, pero también en suelos o rocas.

Su proliferación en el Guadiana se debe al descenso del agua, a las altas temperaturas y el exceso de nutrientes procedentes de cultivos, más comunes en la época estival.

Su presencia en las aguas hace que estas se vuelvan de color verde-azulado, más espesas o, incluso, espumosas. El olor también cambia y se vuelve desagradable. Además, algunas de estas cianobacterias producen toxinas que pueden causar irritación cutánea, vómitos, diarrea o problemas respiratorios si se entra en exposición directa o se ingiere el agua contaminada. A ello habría que añadir que la floración reiterada puede alterar el oxígeno disuelto y fomentar la proliferación de plantas invasoras como el nenúfar mexicano que inunda el Guadiana.