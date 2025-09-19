Accidente de tráfico
Dos jóvenes de 19 y 24 años, heridos en una salida de vía en un camino de Villafranco del Guadiana
Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz
Dos jóvenes, una mujer de 19 años y un varón de 24, han resultado heridos en una salida de vía en un camino de Villafranca del Guadiano (Badajoz) durante la madrugada de este viernes, 19 de septiembre.
En concreto, el 112 de Extremadura recibió el aviso del accidente de tráfico a las 3.25 horas de la mañana. A consencuencia del suceso, ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, la joven en estado leve y el joven menos grave.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de soporte vital básico, efectivos del Punto de Atención Contiuada (PAC) de Talavera la Real y una patrulla de la Guardia Civil.
